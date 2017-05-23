（中央社台北23日電）美國參議院今天通過愛阿華州長布蘭斯塔德出任駐中國大陸大使。陸媒報導，布蘭斯塔德先前在一個支持者早餐會中表示，他到中國後會走遍每一個省，儘可能和中國民眾接觸，全方位瞭解中國。



新華網今天報導，這位新任駐中國大使過去與中國打了30年交道。



布蘭斯塔德（Terry Branstad）生於愛阿華、長於愛阿華，現年71歲，六度出任愛阿華州州長，擔任愛阿華州長時間長達20多年，他24日將辭去州長，宣誓就任駐中國大陸大使。



報導稱，儘管從政經驗豐富，布蘭斯塔德仍是「外交新兵」。美國總統川普認命他擔任駐中國大陸大使，主要是借重他對貿易的經驗、過去與中國交往的情形及待人接物的圓融。



美國駐陸大使要懂貿易和經濟，已是美國政界的「潛規則」。



美國前總統歐巴馬就分別拔擢了擔任過美國副貿易代表的洪博培（Jon Huntsman Jr.）、前商務部長駱家輝（Gary Locke）及前參議院財政委員會主席包可士（Max Baucus） 出任駐陸大使。1060523