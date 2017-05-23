（中央社台北23日電）中共反腐風暴與高層政爭持續延燒，中共中央紀律檢查委員會22日晚間公告，陝西省人大常委會（中共）黨組副書記、副主任魏民洲涉嫌嚴重違紀，目前正接受審查。



資料顯示，魏民洲出生於1956年，透過地方共青團開啟他的從政之路，曾任職中共陝西省委秘書長，與現任中共中央組織部部長趙樂際（時任中共陝西省委書記）是同事關係。



魏民洲到陝西省人大常委會任職不過四個多月，他最廣為人知的職務是曾任中共西安市市委書記，在這個陝西省的省會都市，主政時間長達四年半。



北京青年報旗下微信公眾號「政知圈」撰文指出，在魏民洲調任西安之後，西安的經濟實力與發展明顯落後。



「政知圈」文章稱，當地人士表示，魏民洲的形象溫和，走到哪裡都笑眯眯的，主政期間，下屬的工作負擔並不大。



這篇文章指出，魏民洲曾在反腐工作會議上聲稱，有人假冒他的親戚，並表態，「如果全市任何地方發現有人冒充是我的親戚，要在這裡做生意，可以馬上給紀委打電話舉報」。



近期，隨著中共中央紀律檢查委員會巡視組的視察，陝西已有多名官員落馬。1060523