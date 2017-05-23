（中央社記者尹俊傑北京23日電）中國大陸外交部長王毅22日就美國在南韓部署薩德表示，「解鈴還須繫鈴人」，希望南韓把握特使訪陸形成的積極互動，以實際舉措「盡快拔掉卡在兩國關係咽喉中的這根刺」。



北韓21日再度試射飛彈後，王毅說，朝鮮半島局勢仍不平靜，不斷發生一些新事態。「我們敦促朝鮮（北韓）方面不要再做任何違反聯合國安理會決議的事情。」



根據中國大陸外交部官網新聞稿，王毅22日在象牙海岸大城阿必尚回應媒體提問時說，南韓總統文在寅剛當選就派出「重量級特使」訪陸，體現對中國大陸的重視及盡快改善雙邊關係的願望。



王毅表示，南韓新政府表現出與前政府不同的態度，願意正視而非迴避影響中韓關係健康發展的問題；理解陸方為維護自身正當利益表達的關切；願意積極尋找妥善處理終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德）問題的途徑。



他說，「解鈴還須繫鈴人。我們希望韓方能夠抓住特使訪華形成的積極互動，採取實際舉措，盡快拔掉卡在兩國關係咽喉中的這根刺。中方願意就此與韓方保持溝通。」



王毅說，南韓新政府提出制裁和對話應同時推進，堅持以和平手段解決朝鮮半島問題，中國大陸認為「合情合理」。此外，中國大陸也注意到，美國最近表達願與北韓展開接觸對話的態度。



文在寅特使李海瓚18至20日訪問中國大陸，與北京高層溝通改善韓中關係。除了中國大陸國家主席習近平，他還會見中國大陸國務委員楊潔篪、外交部長王毅，獲高規格接待。



習近平會見李海瓚時說，願推動中韓關係早日回到「正常軌道」；楊潔篪、王毅都表達陸方反對薩德在南韓部署的立場。李海瓚則說，充分理解陸方關切，南韓願以誠意尋找妥善處理薩德問題的辦法。1060523