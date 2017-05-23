（中央社記者張淑伶上海23日電）陸媒揭發，在北京的一些醫院，產婦分娩後的胎盤被不肖商人收購轉製成膠囊再高價賣出。胎盤買賣涉及違法，膠囊製作過程也沒消毒，北京市衛生和計劃生育委員會表示已展開調查。



新京報22日報導，北京一些有婦產科的醫院，大廳裡長期盤踞胎盤販子，動用各種關係大量收購產婦的胎盤。



在醫院收購一副新鮮胎盤為人民幣400元（約新台幣1760元），加工後製成胎盤膠囊賣800元，含100多顆膠囊，單顆是10元。



這些胎盤膠囊的加工是在一戶租來的小房子裡完成，販子將胎盤水洗、煮過、碾碎、晾乾又再烘烤，製作過程沒有消毒。



多數醫院將胎盤歸為醫療廢物，根據大陸法規，醫療機構不得買賣胎盤。



報導刊出後，北京市衛計委表示要針對全市的婦產醫療機構展開調查。



報導引述南昌大學第二附屬醫院醫生馮驥表示，雖然胎盤（紫河車）在中藥中被稱為藥品和補品，實際上並不安全，母體如果感染肝炎、愛滋、梅毒等病毒，這些病毒也會留存在胎盤內，來路不明的胎盤很有可能成為危險的傳染源。1060523