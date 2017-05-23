（中央社記者尹俊傑北京23日電）中國大陸官方今天公布，4艘中國大陸海警船組成的編隊上午駛入釣魚台海域。5天前，中國大陸海警船才在釣魚台海域釋放無人機，日本自衛隊戰機緊急升空因應。



中國大陸國家海洋局官網上午公布，中國大陸海警2305、2308、2166、33115艦船編隊23日駛入釣魚台海域。這是中國大陸公務船5月以來第3度在相關海域航行。



官方紀錄顯示，今年以來，中國大陸海警艦船編隊每月都執行3次在釣魚台海域航行的任務。



共同社報導，中國大陸4艘海警船18日駛入釣魚台海域，期間釋放小型無人機，日本航空自衛隊4架F-15戰機隨即緊急升空。這是日方首次派戰機緊急升空因應疑似無人機的物體。



日本防衛大臣稻田朋美19日表示，中國大陸海警船釋放無人機「侵犯領空」，是對日本主權的侵害。日本內閣官房長官菅義偉批評，這是單方面升級緊張情勢的行為。



中國大陸外交部發言人華春瑩當天在記者會堅稱，這架無人機是「有關媒體進行航拍（空拍）使用的，不是個別媒體炒作的軍事行動」，「不必太過大驚小怪來炒作好像這是中方又有什麼意圖」。



華春瑩說，釣魚台列嶼是「中國的固有領土」，中國大陸海警船編隊在相關海域進行「正常的巡航執法以及相關的活動」是陸方固有權利。「對於日方的所謂交涉或者抗議，我們當然是不能接受的。」1060523