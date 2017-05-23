（中央社記者尹俊傑北京23日電）中國大陸軍事專家李杰認為，中俄雖是戰略夥伴，但兩國軍備差距不斷縮小，從俄方派Tu-22M轟炸機參加將在中國大陸舉行的軍事比賽，就可看出俄羅斯有緊迫感。



李杰在中國大陸環球網今天刊登的評論中寫道，被譽為國際軍事界奧運的「航空飛鏢」軍事比賽將首次在中國大陸舉行，俄羅斯將派出Tu-22M「逆火」長程戰略轟炸機在內近40架先進軍機參賽。



他提到，俄羅斯軍方高層今年賽前就表態「團體第一應屬於我們」。年年爭取冠軍，除反映俄軍彪悍勇猛及爭強好勝的性格，背後恐怕有「不可言喻的深層原因與目的」。



李杰分析，俄羅斯仍迷戀軍事大國光環，即使與美軍存有明顯差距，仍「自視清高」，不願失去「世界第二軍事強國」寶座。但俄羅斯傳統領先的坦克和飛機等武器領域，這些年卻苦撐、艱難發展。



他舉例說，俄羅斯發展第5代戰機T-50不夠順利，就只好繼續讓Tu-22M亮相，展現在轟炸機領域的絕對優勢。但這款轟炸機設計久遠、電子系統老舊，如不加以改裝，離高科技戰爭需求恐怕會漸行漸遠。



李杰表示，中共空軍高層前不久宣布，正在發展新一代長程轟炸機。「雖然中俄是戰略夥伴，但中國與俄羅斯在軍事裝備領域的差距不斷縮小，讓俄多少也能感到一點緊迫感。」



根據4月公布的「全球火力指數」（Global Firepower Index），俄羅斯、中國大陸軍力分居全球第2、3。俄羅斯擁有全球最龐大陸軍，中共軍費則是全世界第2高。1060523