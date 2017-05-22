？？？？圖為舟山鼠浪湖礦石中轉碼頭。 林波 攝

中新網舟山5月22日電(記者 林波)5月22日，記者從浙江舟山出入境檢驗檢疫局獲悉，近日該局在舟山鼠浪湖礦石中轉碼頭檢出一批進口巴西鐵礦嚴重短重，干重短重量2322噸，短重率高達10.1‰(國際標準為5‰)，涉及金額約20萬美元。據悉，這是舟山口岸今年檢出的首例巴西鐵礦嚴重短重案例。

記者了解到，近日某外籍船舶裝載249726噸巴西卡拉加斯粉鐵礦在鼠浪湖礦石中轉碼頭進行全卸作業。該礦種具有鐵含量高、水分含量高、雜質含量低的特點。

外輪在港期間，舟山出入境檢驗檢疫工作人員在貨艙底部發現大量明水，判斷可能存在鐵礦短重現象，因此對卸貨過程進行密切監控，並嚴格按照法定規程實施前後測水尺計重，最終檢出嚴重短量。

據了解，本次進口的卡拉加斯粉鐵礦提單量249726噸，而實際水尺量僅為247466噸，濕重短重率9.0‰，經對水分含量進行檢測計算，該輪裝載巴西鐵礦實際干重為247404噸，干重短重率達到了10.1‰，大大超過5‰的國際索賠線。發現短重情況后，舟山出入境檢驗檢疫局第一時間採取措施，告知國內收貨人短重情況，及時出具重量檢驗證書，為企業索賠提供有效證據。

大宗散貨貿易中「短重」現象時有發生，國內收貨人的利益屢受侵犯。針對此類現象，舟山出入境檢驗檢疫局多措並舉、嚴格把關，積極貫徹落實「口岸天平行動」，保障了國際貿易的公平公正，為中國(浙江)自由貿易試驗區和江海聯運服務中心建設保駕護航。(完)