最高達10億美元

小米啟動再融資貸款計劃

「新國貨」小米上市7年來，已經越來越多的受到人們的關注。近日，雷軍於印度開設首家「小米之家」， 一邊發出豪言「兩年內在印度開設100家小米之家」的同時，也在一邊向銀行尋求新融資…

據《基點》報導，中國智能手機大廠小米已啟動最高10億美元的三年期融資貸款，為2014年簽署一筆規模相近的貸款再融資。借款方為小米香港，母公司小米為擔保人，承貸回復期限為6月23日。6月1日將於香港舉行路演，而德意志銀行今年稍早曾為小米舉辦過一場非交易路演。

▼德意志銀行曾為小米舉辦過一場非交易路演

事實上，隨著自主研發的處理器晶元組「澎湃S1」問世，小米正式成為繼華為之後，再度出現掌握「核心技術」的國內廠商，而且更成為了全球第4家掌握晶元研發技術的手機廠商，這無疑是值得國人為之驕傲自豪的。但不管是自主研發技術還是發展海外渠道，這些都是需要「面對現實」的，所以為了未來發展，小米決定以融資解決資金問題。

▼自主研發技術令雷軍決定融資

這次融資由德意志銀行與永隆銀行擔任牽頭行兼簿記行，貸款分為5億美元定期貸款的A部分，以及2.5億美元的循環信用貸款的B部分。這是一筆到期一次性償還貸款，綠鞋期權規模最高達2.5億美元。此外，在6月16日前承貸的銀行可獲15個基點的提前參貸費，承貸金額7500萬美元或以上者，可獲最高綜合收益260個基點，牽頭行頭銜及參貸費120個基點。

▼這次融資由德意志銀行與永隆銀行擔任牽頭行兼簿記行

小米在2014年10月簽署的10億美元三年期貸款是該公司在貸款市場的首秀，當時德意志銀行、摩根大通和摩根士丹利是最初的牽頭行兼簿記行，另外還有25家銀行參貸。

作者：賈媛媛

編輯：孫紫商

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