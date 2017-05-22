還記不記得本君之前說過，機構要是缺起錢來，也真的是很拼。

有些機構自己本身持有大量國債，但現在很缺現金，怎麼辦呢？

他們會選擇把手上的國債抵押出去，向股市裡的各位借點錢，而且缺錢到，甚至願意給你10%以上的年息來向你借幾天錢。

這就是，股市裡「正大光明」的高利貸——國債逆回購。

不過，這些機構是拿著最最安全的金融產品——國債，做抵押來向你借款。所以，你完全不用擔心跑路這種狗血劇情。

但是從今天（22日）起，這種「高利貸」的規則要變了，逆天的高息以後也不會經常有了……且借且珍惜啊！

先貼個官方的公告大家瞅瞅，嫌太長不想看的可以跳過：

服務周到的本君，梳理對比了下最新逆回購的規則，發現主要有以下兩點要害被攻擊：

一是修改了回購的計息方式。

深、滬兩個交易所在計算利息時都把原先資金的「名義計息」天數改成了「實際占款」天數。

啥意思？要知道以前逆回購碰上假期是不會算利息給我們的，以後都會計算進去，他們借了多少天就按多少天算。

二是修改了回購收盤價的計算方式。

上交所回購收盤價將由現在的當日最後一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權平均價（含最後一筆交易）改為當日最後一筆交易前一小時所有交易的成交量加權平均價（含最後一筆交易）。

是不是很拗口？別急，這個價格改變不會對我們操作逆回購有啥影響，各位看官知曉一下便是。

對了，這周日就是端午小長假（28日-30日）了，本君再給大家舉個實栗：

比如你在這周四（25日）進行了為期1天的逆回購，錢借他們用一天。

資金到期日就是26日，本來錢27日就能自動還到你賬上，但是遇上周六，所以就拖延到下個工作日也就是31日才能還你。

這一前一後，你的名義計息天數還是1天，但是實際資金卻佔用了5天。

換做以前，碰到這種假期機構都會報個比平常高很多的利率來補償我們，比如給個年化15%（1天）左右~

以後他們就只會按正常的利率給我們了，差不多3%左右，畢竟要按實際占款天數（5天）來算了……利率再高的話可能就要破產了……

對股民來說，如果你有閑錢，這種無風險的薅羊毛行動雖然錢不多，但等於白給，有興趣可以試試。

還不懂逆回購怎麼操作的看官，可以跟本君一起來回顧下:

什麼是國債逆回購？

國債逆回購就是本君前面講的，我們把錢借給別人，獲得固定利息；而別人用國債作抵押，到期連本帶利還給我們。

這個有風險嗎？幾乎沒有風險。

為什麼呢？因為是在拿國債做抵押貸款。（啰嗦的我）

目前國債逆回購有兩種版本——上海（滬）回購和深圳（深）回購。

上海版的比較缺錢，10萬起步，一開口借錢就是要10萬以上；

深圳版就比較正常些，你有1000元就可以借給別人了，門檻低，自然利息（收益）也比上海的低一點。

不管是上海版還是深圳版，都有9種期限，從1-182天不等。一般來說，1天、2天、3天與7天是交易量最大的。

國債逆回購怎麼玩？

玩法非常非常簡單，有股票帳戶就行了！

一般券商都會默認開通國債逆回購項目，沒有的話叫他們免費開通~

接著就跟你賣股票的時候一樣，對！是賣！的時候一樣！（如果點買入的話，就是正回購，就是你向別人借錢了。）

就拿本君買過的上海1天期國債逆回購GC001來舉例：

打開股票軟體，在交易欄的「賣出」那一項里，輸入代碼204001，選擇好利率和數量。（賣出價格就是利率，你可以按時價賣也可以掛高一點等著賣。）

然後點擊「賣出」，就搞定了！

借款一到期，錢就會連本帶利自動回到我的股票賬戶上。

大家平時可以去「集思錄」網站的【實時數據】→【現金管理】里查看實時的逆回購利率。

所以有炒股習慣的看官，可以藉此薅些羊毛，無風險的舉手之勞，不要白不要。

不過，對於不炒股的看官來說，為了那一點點紅包，還是沒必要專門開戶充錢進去玩。

畢竟最多也就嘗一點點甜頭，不頂飽。

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