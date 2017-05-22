轉自：股市明燈實戰選股、買賣點技巧交流學習微信公眾平台（ID：jh601988）；

作者：李明燈

我知道很多人的股票都在虧損，但是有許多一直關注我的朋友都不再一買就跌一賣就漲，如果散戶朋友對個股操作迷茫，選股存在疑問，股票深套，買賣點把握不好的加本人，必然讓你的股票有更多的操作方式，絕不收任何費用。近期筆者一直在分享牛股篩選實戰技巧，很多朋友學習牛股戰法已成功選到近期漲幅震人的牛股，跟著筆者學習的股民朋友，之前被套的個股也陸續的解套，如果想要有賺錢的操作，請跟上我的步伐，看清市場操作軌跡，一起步入財富之途！至少能讓大家解決選股難，買了就跌等問題，短線買賣點問題以及個股中線趨勢把握！

股民想要在股市賺到屬於自己的利潤，首先就要做好選股工作。而在眾多技術指標中,KDJ指標中融合了移動平均線速度上的觀念,形成比較準確的買賣信號依據。因此KDJ在實戰中應用廣泛,且深受廣大投資者的喜愛。

並且KDJ是一個頗具實戰意義的指標,主要用於推算行情漲跌的強弱勢頭,從而找出買點或賣點。但若想真正的掌握並正確的運用就需要我們對其進行跟深入的了解。今天筆者就來和各位散戶朋友們談談利用該指標應用的技巧。

KDJ指標細則

KDJ指標由K、D、J三條指標曲線組成,其中波動最大的是指標線J,指標線K次之,指標線D最為平滑。

如圖中,K值為白線,D值為黃線,J值為紫線

1.K與D值永遠介於0到100之間。D大於70時,行情呈現超買現象。D小於30時,行情呈現超賣現象。

2. K大於D時,顯示趨勢是向上漲,因此K線突破D線時,為買進信號。當D值大於K值時,趨勢下跌,K線跌破D線時為賣出信號。

3. KD指標不僅能反映出市場的超買超賣程度,還能通過交叉突破發出買賣信號。

4. K值和D值上升或者下跌的速度減弱,傾斜度趨於平緩是短期轉勢的預警信號。

5. J值高於100或者低於0軸的時候也是強烈的轉勢信號。

KDJ曲線的形態

1、底部形態：買入信號

當KDJ曲線在50下方的低位時,如果KDJ曲線的走勢出現W底或三重底等底部反轉形態,可能預示著股價由弱勢轉為強勢,股價即將反彈向上,可以逢低少量吸納股票。如果股價曲線也出現同樣形態更可確認,其漲幅可以用W底或三重底形態理論來研判。

2、頂部形態：賣出信號

當KDJ曲線在50上方的高位時,如果KDJ曲線的走勢形成M頭或三重頂等頂部反轉形態,可能預示著股價由強勢轉為弱勢,股價即將大跌,應及時賣出股票。如果股價的曲線也出現同樣形態則更可確認,其跌幅可以用M頭或三重頂等形態理論來研判。

3、趨勢線應用

股價在持續回調一段時間后,KDJ隨著股價向下運動中會形成下降趨勢壓力線,一旦股價回升,而KDJ指標突破下降趨勢壓力線時,股價就有可能走出一波彈升行情。

KDJ技術指標的買賣原則

1.高檔連續兩次向下交叉確認跌勢.低檔兩次向上交叉確認漲勢。

2. K值由右邊向下交叉D值作賣,K值由右邊向上交叉D值作買。

3. KD值於50%左右徘徊或交叉時,無意義。

4. D值<20%超賣,d值>80%超買;J>100%超買,J<10%超賣。

5.可觀察KD值與股價之背離,以確認高低點。

6.投機性太強的個股不適用。

KDJ買賣技巧：

1、KDJ金叉買入技巧

K線由下向上穿過D線,為金叉,通常為買入信號。如果K值處於50以下,並同時出現兩次金叉,後期出現上漲行情的概率會變得越大,越可靠。

2、KDJ死叉賣出技巧

當KDJ的K值由上下穿D值出現死叉,說明隨時有回調的風險,投資者應該及時賣出,如果死叉出現在80以上的超買區域,則賣出信號更為強烈。注意,必須是在上升行情中使用,如果是在震蕩行情或者是在下跌行情中使用,就沒有意義了。