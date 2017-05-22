轉自：股市明燈實戰選股、買賣點技巧交流學習微信公眾平台（ID：jh601988）；

作者：李明燈

我知道很多人的股票都在虧損，但是有許多一直關注我的朋友都不再一買就跌一賣就漲，如果散戶朋友對個股操作迷茫，選股存在疑問，股票深套，買賣點把握不好的加本人，必然讓你的股票有更多的操作方式，絕不收任何費用。近期筆者一直在分享牛股篩選實戰技巧，很多朋友學習牛股戰法已成功選到近期漲幅震人的牛股，跟著筆者學習的股民朋友，之前被套的個股也陸續的解套，如果想要有賺錢的操作，請跟上我的步伐，看清市場操作軌跡，一起步入財富之途！至少能讓大家解決選股難，買了就跌等問題，短線買賣點問題以及個股中線趨勢把握！

股市起起落落，漲跌無常，投資者不可能每次一買股票就會漲，都可能經歷過被套，「套牢」成為投資者經常掛在嘴邊的詞語。套牢其實並不可怕，關鍵是懂得如何「解套」，從解套中吸取教訓和獲得經驗。

首先，解套要遵循四條原則：

第一條原則是分批分倉進行。在解套時，任何一個具有正常人性的人都不可能果斷地下手，因為沒有人會擺脫天性的制約，懼怕後悔和維護自身的需要使得投資者很難下手結束虧損的單子。為了減少心理中的負擔，同時預防判斷失誤，我們在進行股票解套操作時，好能夠分次分批分倉地進行解套，也就是將現有倉位分為幾批，然後每次結束其中的一部分。這樣既避免了全部割肉帶來的壓力，同時也減輕了風險失控的危險。

第二條原則是防止套牢。上醫之道在於防病，未病先防，比起已病再治的成本要小很多，而且效果也是要好很多的。不少散戶都認為在沒有被套之前去談解套是毫無意義的，預防被套是沒有解套那麼急迫的。很多散戶都缺乏遠見，總是被動地對環境和行情作出短視的反應，往往是拆了東牆補西牆的了。

第三條原則是預先設定停損位，除去久拖不決的惡習。很多股票投資者喜歡短線投機交易，但是絕大多數投機者都不得其門而入，所以絕大多數投機客都是按照錯誤的方式在進行操作，最為明顯的錯誤就是他們從來都不會預先設定明確的停損位置。如果預先設定了停損位置，則根本不會出現深套的現象。

第四條原則是知行結合，理論和實踐要緊密的結合。解套不是說單單幾句理論、幾頁知識就能達成的。被套的情況千差萬別，即使價格走勢體現出來的情況是典型的，也並不意味著被套是相同的原因造成的。只有到解套實踐的海洋中去暢遊才能真正掌握被套的原因、解套的原理和策略。

解套技巧：

一、做T解套的技巧

1、早盤買進后，發現上漲動能較弱，一旦分時圖跌破黃線就要考慮賣出了，後面回落在買回來。

2、沒能在低位的地方及時加倉，在急拉的時候先考慮賣出，等到股價回落的時候再買回來。

3、急跌過後往往有反抽，所以可以在急跌位置先買入，有拉升再出貨。

4、股價急拉時候，考慮先拋，往往沖高後會有修復行情，到回落時候再買回來。

二、高拋低吸解套法

一般講，下降趨勢比較明顯，而且下降通道能夠形成10%的波動空間的股票適合這個方法，當然，投資者技術手法要精湛。

在圖三這樣的下降通道里，1-4這樣的位置是低吃點，而A-4這樣的位置，就是高拋位，通常，這樣的下降趨勢規律性比較強，適合波段高拋操作，不過，容易出問題的環節就是，一旦股票漲到下降趨勢上軌A-D點的時候，有的人，容易產生幻想和留戀，認為股票會單邊上漲，於是心裏產生猶豫而不拋售，結果，補倉籌碼再次被套。

因此此類操作者，一是需要良好的技術手段做保障，二是需要過硬的心理素質。

附實例：

如圖，是深萬科A在不同時期所表現的運行趨勢，紅色線開始部分是上升趨勢階段，股價在長期下跌之後，開始被新多主力的持續遞增買盤介入而逐步收復30日線，從收復30日線這一天算起，我們應該把它理解為建立起了標準的上升趨勢，這個道理和所提示的A-D點是一樣的。

三、邊打邊撤解套法

個股跌破趨勢支撐線后，一般會有技術反彈，但是，第一次反彈無法收復前期上升趨勢線，即，圖二中的粉紅色線，則不要幻想是挖坑洗盤了，這個時候，股票還會進行新一輪下跌，圖二中的1-2位置都是高拋點。

這樣的情況下操作，一般只會有小幅虧損，絕對不會深套和重虧。

在大勢向壞的情況下，能夠少虧就是賺，就是贏，這為下一波行情的到來保留了足夠的實力。

大家都知道，現在大盤一是弱，二是方向不明，輕倉是必須的：無論是先開始弱反彈，最近盤中封板的票少，封板后被打開的票多——這些都說明現行情狙擊沒有安全性，更應該是忌諱的，現在追漲非常容易吃套。

四、資金複位解套法

案例教學：假如我們是10元成本的股票，當時買了1萬股，總共花了10萬。現在股價跌到了5元，只剩下5萬。也就是說，套了5萬。那麼，我現在的目標，應該是讓這5萬的資金重新回到10萬，資金就可以得到解套，就不需要等到股價漲到10元去再解套。

此種解套法，和向下差價法的原理是一樣的，即「高拋低吸」，所有的股票都適用。但是被套的股票必須嚴格按照波段操作買進和賣出，中間不能換股操作，賣出后資金只能專款專用，因此必須要耐得住寂寞。這樣反覆的波段操作，等到股票價格回到你第一次買的價格的時候，或者還沒到，你已經解套或者有贏利了。

股票是一輩子的事，沒有必要每天重倉去做，學會順勢、懂得倉位改變才是明智的，我是個喜歡折騰的人，別人的經驗或者所謂教材都是過去式，有些東西或者所謂模式不光我們知道，其實主力更清楚。所以我更喜歡折騰現在，也是我常說的一句話：順應大趨勢，跟上主力的新節奏。