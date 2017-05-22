創新工場CEO李開復

馬斯克想要把人變成半機械人

創新工場CEO李開復表示，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克在用太陽能汽車和腦部醫療植入物做誘餌，掩飾他真正的目的…

那麼，到底李開復認為伊隆·馬斯克（Elon Musk）的真正目的是什麼呢？答應竟如電影《鋼鐵俠》（Iron man）裡頭的主角鋼鐵俠那樣：改變從傳統電力公司獲得能源的方式，並且將人類變成半機械人。

▼李開復：馬斯克想將人類變成半機械人

「理論上有可能把大腦複製到電腦之中，以便在死後提供另一種生命形式」——斯蒂芬·霍金（Stephen Hawking）。而李開復稱，馬斯克目前的夢想就是創造出人腦與電腦的無縫介面。他形容：「馬斯克是我所知道的最聰明的戰略家，創建醫療植入物來治療帕金遜綜合症是一件讓人無法拒絕的事情。」據了解，第一批神經植入物已經植入了帕金遜患者的體內，現也已證實微小的電脈衝可以抑制神經退行性的身體抖動。

▼李開復：馬斯克以醫療植入物來治療帕金遜綜合症是一件讓人無法拒絕的事情

《華爾街日報》此前報導過，馬斯克為此創建的公司Neuralink也將利用相似的技術治療其他神經性疾病，他也申請到以醫學研究的名義對此技術進行測試的資格。此前，馬斯克已經明確表明了他對神經性植入物的渴望，以及他對超人工智慧的恐懼。

不過，李開復稱，除非是非常極端的情況，否則他將拒絕使用神經植入物。他也拒絕將他的大腦上傳到電腦獲得永生的超人類行為。 他並堅定地說：「我們必須要有死亡，我們人才有意義。」

▼李開復：人必須要有死亡才有意義

作者：朱琪

編輯：孫紫商

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