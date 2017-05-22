因為專注所以專業，因為專業所以精尖！分散式光伏時代來臨，各大光伏巨頭都在全力推進發電效率的提升，為光伏平價上網的到來發起最後衝刺。作為雙玻組件的領航者，青島瑞元鼎泰亦全新開闢雙玻組件3.0時代，其啟動的「一個中心，四個驅動」模式掀起了新風浪。

誰主光伏時代沉浮？

協鑫集團、天合光能、晶澳太陽能、隆基股份、英利集團等巨擘各領光伏「風騷」；金剛線切割、濕法黑矽、Perc、多主柵、P型Perc雙面、N型Pert雙面雙玻尺有所長；論戰分散式時代，誰會笑傲江湖？哪項技術又會成為主流？

2017年上海SNEC光伏展期間，能源新聞網有幸採訪到了瑞元鼎泰總經理牛海燕女士，不僅獲得顛覆常規的新認知，也窺得分散式光伏時代「硬幣」的另一面。

極富親和力，聲音甜美，循著牛總輕快的語速和縝密的邏輯思維，瑞元的產品技術和發展戰略娓娓而出。

瑞元雙玻非同凡響

作為國內雙玻組件的佼佼者，在第11屆上海SNEC光伏展上，瑞元鼎泰再次攜新品強勢登場。據牛總介紹，此次瑞元帶來了弧形封邊+護角標準化雙玻產品、POE瓷白雙玻組件和雙玻耳式安裝解決方案等多款產品。其中，弧形封邊+護角標準化雙玻組件解決方案，有效的解決了雙玻組件安裝過程的破損問題。

「咬定雙玻不放鬆」

專注於雙玻領域，務求做專、做精，在各大光伏組件廠家傾向多元化發展時，瑞元「咬定雙玻不放鬆」的態度更顯難得和珍貴。

？「瑞元就專注於做雙玻組件，爭取每個環節都做到最專業。我們發展的核心是雙玻，我們會在產品上不斷推陳出新，豐富產品線。至於其他環節，企業間可以通過資源共享和優勢互補的方式補齊各自的短板。」問及瑞元的業務布局時，牛海燕如此表述道。

四大「先驅」領跑雙玻市場

在專業、專注的發展理念之下，青島瑞元在雙玻組件領域累積的四大「先驅」優勢愈發明顯和突出。

牛海燕指出，首先，瑞元是國內唯一一家只做雙玻組件的企業；其次，瑞元是最早具有雙玻組件批量生產能力的企業；第三，瑞元是國內唯一 一家具備PVB、POE、EVA批量生產能力的企業；第四，瑞元是國內第一家提供全方位配套服務的雙玻企業。

降本增效是王道

牛總認為，在政策、土地、電價等多重因素的作用下，光伏戶用系統、光伏建築一體化應用範圍越來越廣，是對既有資源的充分利用，美觀、實用，這是光伏市場的大勢所趨，也是瑞元雙玻組件在市場上受歡迎的因素。

同時，在牛總看來，雙玻組件也好，整個光伏市場也罷，要實現跨躍式發展關鍵要靠降本增效。通過不斷的技術創新來降低產品成本，提高組件的發電效率和安裝效率。

降本增效其核心是技術，重金打造技術研發團隊是瑞元發展的源動力。瑞元把主要資源和精力都投向了雙玻組件的研發和生產等方面，我們的目標就是在保障品質的前提下，實現產品性能和技術的雙重提升。

我們通過不斷的技術創新，通過生產和質檢流程標準化，取得了重大的工藝突破。弧形封邊、護角標準、POE瓷白和耳式安裝方案等技術和工藝創新，填補了行業空白。通過技術與合作端不斷去磨合、匹配和改進，這樣在同等價格水平上，我們的產品會有足夠的競爭力。

高精尖的產品，附送全程無憂服務，是以產品為抓手、以用戶為重心發展理念的合集。高舉服務牌的瑞元進入雙玻組件3.0時代。

牛海燕坦承，2015年之前雙玻組件市場未能打開，主要是因為受制於技術壁壘、產品定價高，無法與市場有效匹配。現在，無論是生產工藝，還是技術上都取得了突破，做到了單玻與雙玻在價格上的持平，極大降低了終端的成本。？

好產品更需好服務

在市場競爭趨於白熱化而講究專業化的光伏產業，配套服務缺失或不到位制約著市場的發展高度，也決定著企業品牌效應的穩定性和持續性。

老子云：天下大事，必做於細。在細分的雙玻領域，瑞元擁有領先優勢。憑藉敏銳的眼光，瑞元在服務上再次走在了業內的前面，並不斷將特有的解決方案細化。

牛總說，在產品同質化的時代背景下，服務的重要性越來越突出。我們不單是賣組件，還提供配套安裝、快捷安裝等增值服務，以解決客戶在安裝和維護中遇到的棘手問題，提高安裝和運維的效率，並開創提供保險服務等資源對接先河，以確保客戶投資無後顧之憂。

據了解，在上海SNEC光伏展上，瑞元與國網英大集團以及前海民太安保險經紀有限公司成功簽署了為期30年的雙玻組件質量保證險。這是業內唯一的雙玻組件質量險，也是業內首家提供30年期的組件質量保險。

在服務方面，牛總介紹，瑞元會為客戶提供安裝培訓、現場指導和安裝服務等一條龍解決方案，覆蓋項目設計、立項、安裝、施工和維護全程。如有問題，瑞元工作人員隨叫隨到。

分散式時代「始於吉祥」

據了解，青島瑞元鼎泰成立於2012年，是國內唯一一家主要從事太陽能晶矽雙玻組件生產與銷售及分散式電站開發與建設業務的高新技術企業。公司擁有全自動雙玻組件生產線，總產能達500MW。公司產品獲得了首批雙玻領跑者認證、CQC、北美UL認證、德國TüV認證、ISO認證，國家建築行業3C強制認證等多項權威認證。

旨在給客戶帶來更好的產品體驗，隨著「行走的雙玻」活動正式啟航，「瑞元鼎泰」的品牌簡稱也在SNEC展期間正式更名為「瑞元」。

瑞元市場總監張丹女士表示：「此次更名並不會改變我們一直以來秉承專注雙玻精益求精的理念，品牌名稱由原來「瑞元鼎泰」四字，更名為「瑞元」二字，「瑞元雙玻」讀起來朗朗上口，不僅兼具「吉祥的開始」美好寓意，希望給客戶帶來「吉祥開端」的美好祝福，更彰顯公司「簡單、高效」的企業文化和做事態度。」

專注、專業，以技術創新為驅動，以匹配客戶和市場為核心，分散式光伏迎來全新發展機遇，瑞元率先開啟雙玻組件3.0時代，一如「瑞元」二字的寓意，好的開始註定是成功的保證。

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