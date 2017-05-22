國家能源局綜合司關於開展能源行業儲能領域標準專項研究工作的復函

（國能綜函科技[2017]38號）

中國電器工業協會：

報來《關於開展能源行業儲能領域標準化專項研究工作的請示》（中電協[2017]50號）收悉。經研究，現將有關事項函復如下：

一、原則同意你單位組織開展能源行業儲能領域標準化專項研究工作。

二、主要工作內容

（一）構建權威高效的儲能標準化管理體系，提出「能源行業儲能標準化推進工作組」及「能源行業儲能標準化技術機構體系」建設方案；

（二）研究構建科學合理完善的儲能標準體系，確定儲能標準體系層次劃分，開展現有標準分析研究，提出一批急需的儲能技術行業標準制修訂計劃項目。

三、有關要求

（一）請你單位高度重視，認真組織，充分徵求我局相關業務司、電網公司、相關行業協會以及國家大型儲能設備及產品製造企業、業主企業、科研院所、第三方機構等意見，按時保質完成此次任務。

（二）請於2017年12月底前，將能源行業儲能標準化管理體系建設方案及相關支撐材料、能源行業儲能標準體系研究報告及關鍵標準制修訂計劃項目上報我局。

（三）本專項研究工作開展過程中的重大問題請及時報告我局科技司。

聯繫人及電話：滕雲 010-68505825

電子郵箱：nb_standard@126.com

國家能源局綜合司

2017年5月15日

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