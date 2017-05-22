中新網南寧5月22日電 (閉清源 韋雪峰 林浩)南寧海關22日披露，5月19日以來，南寧海關聯合長沙海關及地方公安機關，出動警力近200名，在廣西南寧、靖西、大新及湖南永州等地同步連續作戰，打掉了以麻氏家族為首的走私團伙。

經初步查明，該團伙共涉嫌走私大米6000餘噸，案值3000多萬元人民幣。

圖為海關緝私警察集結出動 閉清源 攝

圖為海關緝私警察集結出動 閉清源 攝

南寧海關所轄龍邦海關緝私分局局長王剛22日接受記者採訪時表示，轄區百色靖西縣邊境線長達150多公里，周邊村屯較多，人員複雜，涉案團伙主要通過麵包車、摩托車甚至農用馬匹將貨物從越南走私入境，在邊境加工廠更換包裝后，雇請大貨車拉運到南寧以及湖南的糧油市場銷售。

「『螞蟻搬家』的走私方式增加了查緝的難度，我們前往一線行動，每次只能查獲少量貨物，無法對幕後犯罪分子定罪，此外，走私份子將越南大米換成中國國內米廠包裝后，更加大了辨別的難度。」王剛說。

圖為海關抓獲犯罪嫌疑人 韋雪峰 攝

圖為海關抓獲犯罪嫌疑人 韋雪峰 攝

此次行動中，海關緝私警察抓獲犯罪嫌疑人15人，搜獲獵槍子彈15發，並現場查扣涉嫌走私大米的單據、手機和一批走私大米包裝袋等物證。根據被查扣的單據推算，僅一年多時間，以麻氏家族為首的走私團伙偷逃國家稅款約1500萬元。

靖西市公安局局長黃光晨說，當地緝私部門將對轄區違法走私活動展開新一輪嚴厲打擊，特別要對「螞蟻搬家」式的走私進行分段式阻擊，對邊境一線前封后擋進行風控，進一步遏制不法走私行為。

據介紹，大米是國家儲備物資，走私大米威脅糧食安全。(完)