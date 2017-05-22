中新網寧波5月22日電(林波)5月22日，浙江省寧波市政府組織召開「中國—中東歐國家貿易便利化國檢試驗區」建設動員大會，專題部署寧波貿易便利化國檢試驗區建設。會議要求把該試驗區建設作為寧波服務「一帶一路」建設的重要內容，抓住貿易便利化協定生效實施的有利時機，全面提升寧波口岸貿易便利化水平，全力助推中東歐經貿發展。

寧波市市長裘東耀指出建設「中國—中東歐國家貿易便利化國檢試驗區」是寧波服務融入「一帶一路」建設的重要舉措，要把建設貿易便利化國檢試驗區作為構建寧波開放大格局的重要平台、有效提升寧波外貿比較優勢的重要途徑和擴大與中東歐經貿合作的重要機遇來抓。

全國政協委員、中國檢驗檢疫學會會長魏傳忠代表國家質檢總局出席會議並講話，指出建設「中國-中東歐國家貿易便利化國檢試驗區」是落實「一帶一路」建設的切入點，是履行國際義務的落腳點，是推動寧波改革發展的著力點，「國家質檢總局將從支持推進貿易便利化政策試點、支持中國-中東歐國家貿易發展、開展質檢深化改革業務試點三方面支持貿易便利化國檢試驗區建設。」

寧波出入境檢驗檢疫局局長盧厚林表示，獲批貿易便利化國檢試驗區，是寧波深化改革開放、推動外貿發展的重要機遇，「寧波出入境檢驗檢疫局作為中國—中東歐國家貿易便利化國檢試驗區建設主要推進部門之一，將全力以赴、堅決落實試驗區建設任務，全力推進業務創新，積極拓展口岸功能，努力激發協同效應，助力寧波打造成為全國乃至全球貿易便利化典範。」

據悉，「中國-中東歐國家貿易便利化國檢試驗區」建設提出了兩個層次的目標，第一層次提出了貿易便利化的四方面目標，即「政策透明、監管優化、協同創新、高效便利」，並希望通過實現這四個便利化目標，來達到口岸國際一流，出口商品有效集聚，進口成為首選之地，進口直通渠道暢通這樣的效果。

第二層次則提出五大重點區塊的個體目標，五大重點區塊即寧波國際會展中心，寧波開發區現代國際物流園區，寧波保稅區，梅山保稅港區，慈溪的中東歐(寧波)產業園，希望形成各具特色的交易市場，擴大中東歐優質商品進口。(完)