千呼萬喚始出來，猶抱琵琶半遮面。醞釀數年的油氣體制改革即將迎來「破冰」時刻。中共中央、國務院印發了《關於深化石油天然氣體制改革的若干意見》(以下簡稱「《意見》」)，標誌著萬眾矚目的油氣改革終於有了「眉目」。

油改八大任務

據了解，近日中共中央、國務院印發的《意見》部署了八方面重點任務：一是完善並有序放開油氣勘查開採體制；二是完善油氣進出口管理體制；三是改革油氣管網運營機制；四是深化下游競爭性環節改革；五是改革油氣產品定價機制；六是深化國有油氣企業改革；七是完善油氣儲備體系；八是建立健全油氣安全環保體系。

「兩桶油」試水

油氣資源產業鏈分為上游勘探開採、中游管網運輸以及下游煉化和銷售。長期以來中石油、中石化和中海油三大油企實行生產、運輸、分銷一體化，壟斷油氣勘探、開採、管網建設和管理等資源。囿於長期的行政壟斷和行業本身的自然壟斷特性，我國油氣改革的進展相對滯后。

油氣改革覆蓋廣泛，涉及的利益巨大，碰到層層阻力自然難免。

分析人士表示，油氣體制改革這塊「硬骨頭」之所以難啃，關鍵在於國企與民企之間的利益平衡點很難貿然劃定。既照顧到民企的利益，又要保障國企的一定利益，這是各方爭決不下的焦點所在。

新疆將成改革試點

新疆油氣區塊招標權出讓，標誌著「三桶油」已邁出放開上遊資源的第一步，同時也表明即將到來的油氣改革很有可能在新疆率先啟動試點工作。

對此，一位接近油改的業內人士在非公開場合透露了這一信息。

該業內人士表示，新疆將成為我國油氣改革的首個試點區域，先開放一部分試點，做個鋪墊性的工作，然後會按試點地區的推進情況向全國普及。

管網將向第三方開放

除了讓渡上游區塊權外，管網分離一直是各方關注的焦點。按照「廠網分開」原則，油氣體制改革的重點內容是油氣管道網路從油氣生產環節中獨立出來。

早在2014年2月份，國家能源局的《油氣管網設施公平開放監管辦法（試行） 》和國家發改委的《天然氣基礎設施建設與運行管理辦法》相繼發佈，對天然氣管網等基礎設施第三方公平開放做出了明確規定。

2016年8月份，國家發改委發佈了《天然氣管道運輸價格管理辦法（試行）》和《天然氣管道運輸定價成本監審辦法（試行）》的徵求意見稿，兩份《辦法》進一步明確價格制定和調整以及定調價程序等。

其中，《天然氣管道運輸價格管理辦法（試行）》第二章「價格制定和調整」第七條要求，管道運輸價格管理原則上以管道運輸企業法人單位為管理對象。油氣田周邊管網可視同為獨立法人單位，實行單獨管理。

也就是說，在此《辦法》之下，油氣管道運輸業務將實現財務獨立核算。

與此同時，2016年9月，國家能源局發佈的《國家能源局綜合司關於做好油氣管網設施開放相關信息公開工作的通知》（下稱《通知》）。

《通知》要求「三桶油」和各省內運營承擔運輸功能油氣管網設施的地方企業在10月31日以前公開其油氣管網設施開放相關信息。公開方式共分兩種，主動公開和依申請公開，公開方式是在企業官網發佈或在國家能源局及其派出監管機構指定信息平台。其目的就是為了促進國家油氣管網的基礎設施實現真正的開放。

此後，中石油、中石化、中海油根據要求，在其官網陸續公佈了相關的管網信息。一些地方政府也開始公開了他們的省內管網資產信息。

設立國家天然氣管道公司

據接近油改方案的知情人士透露，管道和銷售分開是改革的方向，設立國家天然氣管道公司也是方案之一，這樣的方案基本已經定型。LNG管網，省級管網到市級管網等主幹管網，將全部向第三方市場主體開放。

對此，《意見》在第三項任務「改革油氣管網運營機制，提升集約輸送和公平服務能力」中也提出了具體要求。

事實上，中石油和中石化都已在管網領域開始進行改革，吸引了社會資本入股。中石化早前宣布，其川氣東送天然氣管道有限公司增資引進投資者，中國人壽和國投交通擬分別以現金200億元及28億元認購川氣東送管道有限公司合計50%的股權。

LNG碼頭將開放

「此外，有內部人士還稱，LNG碼頭也會放開。但現在有市場准入機制，僅對有LNG能力的企業放開。LNG接收能力在200萬噸/年的項目審批權歸發改委，地方政府則負責接收能力在200萬噸/年以下的項目審批權。

據能源新聞網查詢了解，我國大型在建或待建的LNG碼頭中，中石油、中石化和中海油主導的項目佔據主體，新奧能源、廣匯能源、浙能等涉足此領域佔少數。

分析人士認為，LNG碼頭的開放將加大地方政府和民間資本投資建設的熱情。同時，中石油等央企吸引民間資本參與其中，不僅可優化股權結構，更有利於全社會分享改革帶來的紅利。

LNG點供國標在醞釀

值得一提的是，據另一知情人士透露，目前國家正在著手制訂LNG點供標準，由住建部主管的這項標準一旦出台，就代表著國家的標準，這對LNG點供的發展十分有利。

LNG點供因投資成本少、進價低的優勢，在小型燃氣企業眼中是進入天然氣行業一個不錯的切入點。但因其供應工藝簡單原始，設計規劃、安全防爆、責任意識等問題突出，存在較大的安全隱患。

因點供安全隱患較大，很多企業就是在打游擊，根本不會考慮城市燃氣規範的安全標準，政府持以「不保護」的態度。目前大多數城市燃氣管網建設已經比較完善，政府部門考慮燃氣安全性等方面，在LNG氣化站建設手續審批上也有所限制。因此，目前也沒有相關的支持文件。

由此可見，LNG點供國家標準的制訂，將會在安全方面提高相應的標準，減少隱患的發生，這將會完善民營企業的准入環境，進而有利於天然氣行業更健康的發展，構建與管網互為補充的關係。

接駁費將逐步取消

按照國家發展改革委印發《天然氣管道運輸價格管理辦法（試行）》和《天然氣管道運輸定價成本監審辦法（試行）》，對天然氣管道運輸價格機制進行重大改革，天然氣管道運輸的准許收益率也是決定各方參與度高低的衡量指標。

根據徵求意見稿的規定，管道運輸企業的准許成本即定價成本；准許收益按有效資產乘以准許收益率計算確定。而准許收益率則按管道負荷率（實際輸氣量除以設計輸氣能力）不低於75%時取得8%投資回報的原則確定。

對此，有內部人士表示，剔除燃氣接駁費，管道准許收益率為6%，實現負荷率不低於60%。未來接駁費會逐步取消，但不會搞「一刀切」。

業內人士認為，油氣改革的終極目標是完善天然氣市場體系和價格體系，從目前來看，中央「頂層設計」已確定改革的方向，同時「三桶油」也做好了改革的準備，年內油氣改革全面啟動值得期待。

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