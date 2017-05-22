今天大盤看起來可真穩啊,微跌0,48%,滬深300指數還強勢翻紅,,漢。。

這濃妝畫的,,,

次新股為代表的個股跌出翔。,,,如果你今天虧了三兩個點,感到鬱悶,那看看下面這90多隻次新股,你就心理平衡了。

隨便翻一隻的k線,就是下面這種造型。

今天代表次新的指數,深次新指數破位大跌。

但是我始終還是維持之前那個觀點,大盤沒事。大盤也的確沒事。但是內部的結構的分行是非常大的。

下圖就是中證1000指數,上證50,創業板指數的疊加對比,看看紅色的上證50,你就什麼都明白了。

所以現在,只談大盤指數,真的沒啥意義了。

今天滬深300還翻紅呢,個股好多跌出翔

關於次新,其實沒啥意外的,之前也說過,次新的價值是投機價值,因為之前市場缺乏高彈性品種。但是有了雄安,這方面特別明顯優於次新,還多一個未來的預期。市場流動性就抽離次新了。

所以,估計俺的讀者都沒啥人玩次新了,最近。

今天雄安也大跌,在5月17日,俺畫那副龍頭輪動示意圖,其實就提示了板塊的風險。相信大家對那幅圖印象深刻。

所以雄安的調整本身不意外。但是雄安調整的節奏,還是超出我預期的,已經調整了四天了,

下圖是俺自己的做的雄安彪指,今天的造型,可能比普通的雄安指數,更真實一些。有點縮量了,但可能還會繼續縮量

下圖是我之前按照自己的標準,剔除掉了新增加的雄安股,做成的,雄安板塊對比整個大盤的交易量佔比。今天有個比較好的信號,這個指標降低到了11.4%,之前雄安企穩是10.6%,11.0%。但是要提醒一點,就是我這個指標,有人工估算成分,有一定誤差。

最後總結一下觀點:

1,大盤沒事,看上證50那麼使勁護盤就秒懂

2,結構風險,次新、殼公司風險大。

3,漂亮50繼續新高,昨天說了漂亮50,很多漲的很好,但是不用謝我,我也不提倡追高買,,,昨天也說了。

4,雄安後面仍然會反覆活躍。大漲大跌,就是交易資金的好機會啊。但是已經是第三波炒作了,我還真沒想清楚,後面玩的邏輯,歡迎高手留言討論這事情。

俺還是8成重倉,主要倉位暫時沒在雄安哈。所在板塊太小,就不說了,哈哈