航企寒冬！

國泰航空香港總部大裁600名員工

最近一波波的裁員潮在爆發，而去年虧損近6億元的香港國泰航空，今早正式展開大規模裁員…

國泰航空（00293-HK）表示，這次重組改動將會影響國泰集團香港總部的員工，並包括子公司國泰港龍的對應管理人員，合共人數約為600人；其中，有約190人為高級及中級管理職位，約400人為非管理人員職位；裁員人數分別占國泰相關管理職位及非管理人員職位的25%及18%。

▼重組改動影響包括子公司國泰港龍員工

據了解，國泰航空將於今天先裁員將淘汰香港總部1/4管理層職位，level C及D的中高層及總經理級員工共190人。餘下約400多人，將於下月陸續收到通知，受影響的包括level A及B職級和基層員工，如助理經理等，全屬後勤部門包括貨運部、財務部務訓練部等。消息指，整個重組計劃目標今年底完成。

有消息指，國泰將安排旅遊巴接載被裁員工離開，今早國泰城外雖未見旅遊巴，卻有工會到現場示威，抗議國泰大規模裁員。國泰航空公司空中服務員工會主席黎玉嬋表示，這次雖未牽涉機艙服務員，但對整體士氣有影響；而資方指今日被裁掉的員工可獲高於勞工法例4倍的賠償，甚至協助找新工作，但她擔心餘下將被裁員的400多人或其他受影響員工，能否有相同的解僱賠償及待遇，促資方不能厚此薄彼。

▼國泰航空本地職員工會不滿國泰向基屠員工開刀

▼國泰員工如常上班，氣氛未見緊張

國泰稱受影響員工將於今日及未來一個月收到職位調動或停職通知，預計大部分重組改動於2017年底前完成。國泰又稱，裁員不影響任何前線地勤員工、機師及機艙服務員。此外，所有在新架構下職位被裁減而需要離職的員工可獲得離職補償，包括最多額外12個月的薪金、延長的員工醫療福利，包括輔導及支持、以及額外延長的旅遊福利。

作者：朱琪

編輯：孫紫商

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