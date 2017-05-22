綠地無證售房被重罰

停網簽停拿地停貸款

5月20日，北京市區住建執法部門依法對密雲區綠地朗山產業園商業辦公項目進行了查處，該項目存在未取得《北京市商品房預售許可證》，卻擅自預售商品房的行為…

據了解，綠地集團北京京緯置業有限公司因存在無證售房行為，涉嫌違規宣傳「商改住」，將面臨重罰。針對此次在北京無證售房的行為，依據《商品房銷售管理辦法》，北京市住建委處對該項目開發商綠地集團北京京緯置業有限公司173萬元罰款，對開發商開發資質進行降級，並責令其限期整改，整改期間作出暫停網簽、暫停拿地資格、以及暫停銀行授信的處理。

▼綠地集團無證售房，將面臨重罰

綠地朗山產業園是綠地集團攜手密雲生態商務區進軍健康產業的超大綜合體專案，總建築面積57萬平米，其中地上44萬平方米，公建比例達83%，涵蓋健康產業、商業休閑、度假酒店、生態辦公、生態宜居5大板塊，意欲打造為密雲健康產業的休閑度假場所。

▼綠地朗山產業園違規宣傳「商改住」

此外，麻煩不斷的綠地在2天前，也受到了上海市閔行區規土局對綠地旗下上海通盈置業有限公司，處以沒收違法收入2968萬元、罰款56萬元的行政處罰。該公司開發的商辦項目綠地峰尚匯已全部交房，但是在竣工規劃驗收后，在二次裝修中進行插層、分隔廚衛。綠地與部分購房人解除了購房合同，並對違法建設進行了部分整改，但是整改未完全完成，因此吃到了這張罰單。近期的連環處罰事件，可見打壓活動更為全面，市場的監管亦更為嚴格。

▼綠地峰尚匯違法被沒收收入並罰款56萬元

作者：朱琦

編輯：孫紫商

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