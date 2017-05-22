轉自：股市明燈實戰選股、買賣點技巧交流學習微信公眾平台（ID：jh601988）；

作者：李明燈

我知道很多人的股票都在虧損，但是有許多一直關注我的朋友都不再一買就跌一賣就漲，如果散戶朋友對個股操作迷茫，選股存在疑問，股票深套，買賣點把握不好的加本人，必然讓你的股票有更多的操作方式，絕不收任何費用。近期筆者一直在分享牛股篩選實戰技巧，很多朋友學習牛股戰法已成功選到近期漲幅震人的牛股，跟著筆者學習的股民朋友，之前被套的個股也陸續的解套，如果想要有賺錢的操作，請跟上我的步伐，看清市場操作軌跡，一起步入財富之途！至少能讓大家解決選股難，買了就跌等問題，短線買賣點問題以及個股中線趨勢把握！

曾經經歷了6000點的喜悅，也承受了跌至1664點的壓力；年復一年的投資生活，讓我們經歷太多，感慨太多，對未來的憧憬更多。希望我的文章能給大家更多的提示和幫助，與你一起見證A股的每一次潮起潮落。

很多老股民炒股都喜歡看籌碼，是因為根據籌碼峰分佈的情況進行買賣股票。籌碼分佈能反映出不同價位上投資者的持倉數量。反映了一隻股票的全體投資者在全部流通盤上的建倉成本和持倉量，表明了盤面上最真實的倉位狀況。是尋找中長線牛股的利器。

籌碼分佈的定義

首先來說說什麼是籌碼分佈，它準確地學術名稱應該叫「流通股票持倉成本分佈」，它是基於流通盤是固定的，無論流通籌碼在盤中如何分佈，累計量必然等於總流通盤。其原理來源於在不同價格區間的成交量，在不同價格最終所形成的分佈情況。

籌碼分佈基本用法

——籌碼轉移、大頭兒子、小頭爸爸、主力控盤、支撐阻擋

一、籌碼轉移

我們從圖中看到，滑鼠所示位置，右邊籌碼都集中在了7塊錢這個價格之上，而當時的價格是5塊多，說明上方有大量的藍色套牢盤，想要在滑鼠所指位置開始強勢反彈或者走出行情，是非常困難的，上方套牢盤重，上攻壓力就重。需要時間來進行調整。

我們從圖中看到，經過時間的推移，磨底。指標所示位置的籌碼已經集中於6元之下而之前7元籌碼集中區已經發生了改變。籌碼向低位轉移。說明很多被套的人，扛不住長期的底部盤整，選擇在底部割肉賣出。主力乘機在底部獲得大量廉價籌碼，完成吸籌所以後期爆發了強勢行情。

二、小頭爸爸

我們從圖中可以看到，滑鼠鎖定在黃色圈中的那天，右邊對應的籌碼非常集中，大致集中在12.52這個價格附近，說明參與買賣這隻股票的人，在12.5左右的價格買的最多，這就是籌碼集中所做的一個平台，上方沒有套牢盤的籌碼，是小頭爸爸，是上漲形態。

三、大頭兒子

我們從圖中看到，滑鼠所示位置，右邊籌碼都集中在了20.13這個價格之上，而之前12.5左右的籌碼基本消失了，說明，以前在12.5左右大幅買進的籌碼，全部向高位20以上的價格轉移。這叫籌碼低位向高位轉移，變成了大頭兒子，出貨下跌形態。

四、主力控盤

通過籌碼來判斷主力的控盤度。

1.當股價突破壓力趨勢線或前頭部時，也就是股價脫離原來的籌碼密集區，如果成交量沒有出現明顯的放量，說明主力高度控盤。

2.當股價形成持續波段性上漲時，籌碼出現多個峰值，而沒有出現明顯的增量量潮，說明主力高度控盤。也說明中間價位的籌碼發生鎖倉行為，這是主力在強收集過程中所獲取的籌碼;

3.當股價長期上漲浮籌比例依交易日延續而逐步減小時，說明中長期籌碼的比例在增加，則主力高度控盤。

4、連續縮量上漲並且低位有大量籌碼的股票，說明大部分籌碼集中在主力手裡，拉升股價不費力，則主力高控盤，一旦放量高位連續放量，低位籌碼上移就危險了。

籌碼分佈識別主力出貨：

平均成本線下方籌碼很多，股票安全。

股價在高位橫盤，籌碼高位密集，主力底部籌碼減少，是離場徵兆。此時如沒有別的主力進入，股價將下跌。

妖股迅速漲高，一定是主力拉抬的；而主力之所以肯拉抬股票，一定是擁有大量的低位籌碼。如這些低位籌碼在高位消失，顯示主力正在大規模出貨。

可以說，籌碼的高位密集在大多數情況下，意味著前期主力的離場。如果沒有別的強主力介入，股價在高位大概率要回落了。

五、支撐阻擋

籌碼分佈支撐阻擋定律

（一）、支撐定律的含義：

股價在下跌過程中，跌到下方籌碼密集峰的地方會受到一定的支撐，因為一旦跌到下方密集峰的位置，該密集峰的籌碼都沒有賺錢，沒有賺錢就不會賣，不賣就會止跌，從而支撐股價，下方密集峰的籌碼越多支撐力就越強；如果股價跌破了該密集峰，該密集峰的支撐無效就會變成未來的阻力。

（二）、阻擋定律的含義：

股價在上漲過程中，漲到上方籌碼密集峰的地方會受到一定的阻擋，因為一旦股價漲到上方密集峰的位置，該密集峰的籌碼就會解套，解套就會賣，一賣股價就會回調，該密集峰從而形成阻擋股價上漲的壓力，上方密集峰的籌碼越多壓力就越大；如果股價能夠成功突破該密集峰，該密集峰的阻擋無效就會變成未來的支撐。

（三）、股價突破單峰密集區的買股條件：

1.前期股票橫盤一段時間后(一個月左右)小幅下跌，跌幅在15%左右；

2.止跌后小陽或中陽緩步推升突破籌碼密集區，底部不能停留；

3.密集峰上方無套牢盤或少量套牢盤(不超過10%),密集峰下方獲利盤很少；

4.股價突破籌碼密集峰上沿時獲利比例必須超過80%以上；

5.股價突破籌碼密集區時必須放量拉中陽或大陽時買入。

（四）、股價突破雙峰密集峰的下峰的買股條件

1.股票前期持續橫盤(一月左右)直線下跌,下跌途中無停留,下跌幅度超過20%；

2.止跌后底部縮量橫盤(一月以上)形成上下兩個密集峰；

3.上密集峰籌碼不少於30%但不超過50%,下密集峰籌碼不少於50%；

4.兩密集峰之間必須有無股票的真空區,下密集峰籌碼多於上密集峰；

5.這種雙峰籌碼分佈形態主要是因為主力高位建倉被套或來不及出貨,就遇到突發事件(如大盤下跌或個股有利空消息)所造成的；

6.符合以上條件再次放量股價突破下密集峰獲利比例超過50%以上收中陽買入。

股市上漲不等於盈利

即使行情上漲了,也不等於能夠就此盈利,市場中有著太多太多的事例表明,即使在牛市行情中,也有比例佔大多數的投資者會虧損的。也有許多事例表明,部分投資者即使買入的股票上漲了,但最後的績效卻是虧損的。