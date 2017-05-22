中國「國家衛生和計劃生育委員會」主任李斌，在日內瓦接受媒體訪問時表示，台灣方面什麼時候能接受一中原則，什麼時候才能重返世界衛生大會（WHA）。



李斌表示，正因為民進黨方面拒絕接受一個中國的原則，所以中方才不讓民進黨政府出席WHA；這是我方自二○○八年以來，首度無法以觀察員身份，參與WHA。



李斌在訪問中，明白表示，當初中方本來就是在一中基礎下，才同意讓台灣以地區身分參與WHA。現在，民進黨方面既然拒絕接受一中原則，那麼就是「摧毀了繼續讓台灣與會的善意基礎」。



李斌還說，是民進黨方面「自設障礙」，才斷送了台灣繼續參與WHA的機會。她並強調，只有在能夠確認一中原則的政治基礎上 ，兩岸才可能繼續維持正常交流。



