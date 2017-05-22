（中央社日內瓦2017年5月21日綜合外電報導）中國大陸國家衛生與計畫生育委員會主任李斌表示，在蔡英文政府接受「一個中國」原則之前，不會再讓台灣參與世界衛生組織（WHO）的年度集會。



美聯社報導，李斌把責任歸咎於民進黨，說民進黨拒絕接受一中原則重挫台灣出席世界衛生大會（WHA）的雄心，導致台灣自2008年來首度無法以觀察員身分與會。



李斌表示，中國過去「同意讓台灣與會」是基於接受一中原則所做的「特別安排」。她今天在大會登場前夕告訴媒體，蔡英文的民進黨拒絕接受一中原則「已摧毀台灣繼續出席大會的善意基礎」。



「簡言之，是民進黨自己設下障礙，阻礙台灣參與世界衛生大會。」她說：「唯有當反映『一中原則』的政治基礎能夠獲得確定下，兩岸正常交流才能維持。」



她補充說，「只有這樣，海峽兩岸才能恢復協商，討論台灣出席世界衛生大會的可能性。」她表示，台灣仍將參加世界衛生組織「技術」方面的工作，她指出，這些工作包括中國大陸和台灣之間在諸如緊急救援和通報傳染病疫情等議題上進行合作。



第70屆世衛大會5月22日至31日在瑞士日內瓦召開，但世界衛生組織今年未邀台灣出席，是2009年以來，台灣首度被排除在外。



中華民國衛福部長陳時中今天接受法新社專訪，對台灣未能出席世界衛生大會深感失望，並呼籲國際施壓中國，以確保台灣未來能夠參與。



他警告，冷落台灣對全球健康恐不利，國際合作與資訊快速交換被視為阻止疾病爆發所不可缺少。