（中央社記者尹俊傑北京22日電）紐約時報日前揭露，北京當局多年前殺害或囚禁美方多名線民，重創美國情報網。中共官媒環球時報今天發表社評聲稱，這篇報導充滿美國式想像，可能是「不可能的任務」看多了。



紐時20日報導，中國大陸政府2010至2012年殺害或囚禁18到20名美國中央情報局（CIA）線民，重挫美國在中國大陸的間諜活動。美方懷疑有內鬼，還牽扯上中國大陸滲透台灣的情報機構。



環球時報今天發表題為「美國不能抓間諜和派間諜同樣『高尚』」社評說，如果紐時報導屬實，「我們要為中國反間諜系統的出色表現點讚，不僅把中情局的情報網給破了，還能讓華盛頓不知道『發生了什麼』。」



至於紐時報導指陸方為殺一儆百，在政府機關中庭當場槍殺一名中情局線民，環時認為這完全脫離現實，「通曉事理的人一聽就是瞎編的」，應該是「自我高度意識形態化的美國式想像」。



環時質疑，紐時在中美關係回暖、但仍有不少變數時刊出這篇報導，正值首輪中美外交安全對話即將登場，讓「不少願意看到中美多鬧出些彆扭的人」從間諜戰中挖出中美互疑加深的層面。



文章指出，美國是全球最大情蒐國，以自身國家利益為中心闡述事關間諜的道義標準，並透過走向全球的好萊塢電影，塑造美國間諜「英雄虎膽、情義雙全」，敵手「心狠手毒、蠅營狗苟」的形象。



環時調侃，紐時報導提到美國在中國大陸的特務一個個消失，還有人死得很慘，像為一部新的「不可能的任務」（Mission: Impossible，中國大陸譯為「碟中諜」）開了充滿懸念的頭。「真不知道寫這篇文章的紐時記者是不是『碟中諜』看多了。」1060522