（中央社台北22日電）冒充公主、皇親國戚詐騙事件在國內外層出不窮，但假冒皇帝本人的倒是很少聽到。一名大陸男子自稱是長生不老的乾隆皇帝，詐騙婦人人民幣222萬元（約新台幣970萬元），被一狀告上法院。



廣州日報引述深圳中級人民法院的公開訊息指出，這起案件被告、自稱是清朝乾隆皇帝的男子今天將出庭受審。



報導指出，這名被告自稱是乾隆皇帝，吃了長生不老藥，已經活了300多歲，是全世界27個皇室家族之一，掌握大清皇室資產。但因為資產遭到凍結，需要找人投資，以便啟動資金。



和「乾隆皇」合謀的男子則自稱是金融大鱷索羅斯（George Soros）弟子。他在2012年時和「乾隆皇」聯手詐騙一名打算開設村鎮銀行的女子，誘騙婦人投資資金，讓皇室資產得以解凍，並購買玉白菜，騙取222萬元。



婦人丈夫覺得有詐，秘密錄下雙方溝通時的對話，並以此為據，向檢調單位提告。1060522