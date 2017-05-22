（中央社台北22日電）在中共19大召開前夕，為加強對軍隊思想管控，中共中央軍委宣布印發中共軍委主席習近平的強軍興軍思想論述，要求共軍團以上領導幹部必須認真學習。顯示習近平要收緊軍隊的思想管控。



槍桿子出政權是中國共產黨崛起的重要戰略思維，手握軍權也是各代領導人政權穩固的關鍵，確保軍隊忠誠才能確保政權。



中共即將在年底召開5年一次的第19次全國代表大會，選出新一屆領導層，習近平在此時決定印發論述，並要求中共全軍團以上領導幹部必須「原原本本、全面系統學習習主席國防和軍隊建設重要論述」，顯示習近平要收緊對軍隊的思想掌控。



新華社報導，中共中央軍事委員會批准、軍委政治工作部組織編印的「習近平論強軍興軍」，要求團以上領導幹部更好地夯實忠誠核心、擁戴核心、維護核心的思想政治根基，更好地武裝頭腦、加強修養、指導工作。



報導指出，這本論述是按照時間順序排列，收錄習近平從2012年11月上任之後，到2017年4月間的重要文稿67篇，要求軍隊幹部「進一步深入學習黨的18大以來國防和軍隊建設新理念新思想新戰略，進一步熟悉掌握習主席系列重要講話蘊含的馬克思主義立場、觀點、方法」。1060522