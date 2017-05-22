特派員看世界專欄（中央社記者尹俊傑北京22日電）近1年來，台日關係明顯加溫，雙方交流窗口先後更名尤具代表性。中國大陸為此多次向日方表達不滿，台灣議題已成北京眼中阻礙中日關係改善的「癥結」之一。



今年元旦起，日本對台交流窗口「公益財團法人交流協會」正名為「公益財團法人日本台灣交流協會」；台灣作為對口的「亞東關係協會」隨後也改名為「台灣日本關係協會」，並於5月17日揭牌。



台日交流窗口名稱使用45年，今年共同更名，雙方以「歷史性的一刻」形容此事，強調更名有助外界了解實質工作內涵，並期許台日雙邊關係進一步深化。



但在北京眼中，台灣與日本愈走愈近，正在考驗中國大陸在國際社會布下的「一個中國」包圍網，也使中國大陸涉外單位心生警惕。



去年12月底，「公益財團法人交流協會」宣布將更名時，中國大陸外交部發言人華春瑩便說，陸方對日方「消極舉措」表示強烈不滿，敦促日本堅持「一中」原則，並已為此向日方提出交涉。



今年4月底，中國大陸外交部長王毅在紐約會見日本外務大臣岸田文雄時提到，日本一段時間以來在「涉及中國核心利益問題上」採取不少「消極舉措和挑釁行為」，損害本就脆弱的改善關係動能。



5月中，中國大陸國家主席習近平在北京會見代表日本出席「一帶一路」高峰論壇的自民黨幹事長二階俊博時說，中日關係面臨新機遇，也要應對一些「突出挑戰」。「我們應該對干擾兩國關係改善進程的問題癥結深入思考，採取有效措施加以扭轉。」



今年是中日建交45週年，日本首相安倍晉三從去年起就向北京釋放訊號，想進一步改善有緩慢回溫跡象的日中關係，但北京方面始終不願積極回應，所以二階這次帶了安倍的親筆信交給習近平。



習近平在會中向二階提到阻礙中日關係改善的「問題癥結」，雖未明講是什麼，但若拿王毅先前對岸田抱怨日本在涉及中國大陸「核心利益問題」上採取的「消極舉措」，答案就清楚多了。



北京所稱的「核心利益」是指國家主權、安全、領土完整和發展利益，與日本直接相關的包括台灣、東海（包括釣魚台）、南海等議題。



這幾年來，中日圍繞釣魚台主權爭議不時爭鋒相對，已不是新聞。去年7月南海仲裁結果出爐以來，日本多次敦促中國大陸遵守仲裁結果，還派直升機護衛艦出雲號赴南海巡航，都讓北京覺得這個「域外國家」管太多。



至於台灣議題，過去並非影響中日關係發展的重要因素，但這1年來情況有了變化。



中國大陸涉外官員16日私下表示，王毅向岸田提的「核心利益問題」包括台灣，特別是台日交流窗口更名。北京要釐清日方的意圖到底是什麼，日本不能違背「一中」原則，向台灣和國際社會釋放「錯誤信號」。



華春瑩17日在中國大陸外交部記者會以罕見的「合謀」形容「亞東關係協會」更名一事，聲稱台日企圖提升實質關係，中國大陸表示強烈不滿。



除敦促日方不要為中日關係製造新的干擾，華春瑩還把矛頭指向台灣：「我們也正告台灣當局，任何企圖製造『兩個中國』或者『一中一台』的圖謀，都是註定不會得逞的。」



這些嚴詞背後，滿是北京對日本挑戰「一中」原則、與台灣愈走愈近的戒心。在美國總統川普（Donald Trump）2月與習近平熱線，確認將奉行「一中」政策、美中關係逐步回暖之際，北京正把加強「一中」包圍網的目光投向日本。



正如中國大陸重要涉台智庫中國社會科學院台灣研究所現任與前任所長楊明杰、周志懷近期先後所提，北京要防的，正是台灣「靠美貼日」、「倚美媚日」的思路與手段。



隨著中國大陸國務委員楊潔篪即將訪日溝通「習安會」，可以想見北京將向安倍政府施壓，以不挑戰北京「核心利益」作為雙方領袖7月在20國集團（G20）峰會期間會面的條件。這對台日關係是否會產生影響，值得密切留意。1060522