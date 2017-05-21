伊朗總統羅哈尼 得票過半順利連任公視 (2017-05-21 00:00)
伊朗總統羅哈尼昨天在選民支持下，以過半數的得票率，贏得總統大選，順利連任，這代表選民肯定他致力修復外交關係、並力促萎靡不振的經濟重新發展。
根據法新社報導，68歲的羅哈尼屬於溫和派教士，他是在4年前開始第一個總統任期，他在2015年與各國達成減核協定，西方強權因此終止了多項對伊朗的制裁。在內政上，他採取了更更效的經濟措施，並有效控制了通貨膨脹，也讓他在昨天的大選中，贏得57%的選票，順利連任。強硬派的挑戰者萊希則以38.3%的得票率落敗。昨天伊朗大選投票率達到73%，官方也被迫將投票過程延長了好幾個小時。
綜合報導
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