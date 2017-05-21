在數位時代，任何資訊的傳播變得真簡單快速，但是真?是假?變得很難判斷，紀錄片謊言拍立得，訪問世界各國，了解現在媒體如何判斷造假影片、照片，及背後的目的，紀錄片也說，假新聞已成為某種新型態的現代武器。



敘利亞內戰中一個小男孩，被狙擊手擊斃，但他沒死、還活著，甚至爬起來，救走一個害怕的小女孩，這段影片在YouTube，點閱率破百萬人次，不過卻被發現，影片是在馬爾他拍攝的。ISIS發佈的影片，都是真的嗎?這又是歌詩達協和號遊輪沈沒真實的影像嗎?為了確保影片的真實性，英國BBC成立了一個由刑事專家組成的團隊，來過濾造假影片。



==英國廣播公司 克里斯漢彌頓==

這是他跌倒爬起來的片段

你看這裡 問題不在他跌倒前

他那個戲劇性的動作

而是子彈擊中他的瞬間

他的身體毫無反應



不過在資訊傳遞快速的數位時代，踢爆這是造假影片的新聞點閱率，還是遠低於造假影片本身，德國聯邦情報局有一單位，負責監看ISIS的恐攻宣傳，這段紅遍全球，也被媒體廣為引用的影片，德國情報局覺得不太尋常。



==德國聯邦情報局專家==

我們可以排除那兩名男子

在影片中實際遇害的可能

看這些畫面就知道是演的

既沒有槍傷也沒血跡



網路上各種消息來源越多、影像越多、真相越多、謊言越多，在這場拼點閱率的競賽中，媒體、記者都將受到更多考驗。



紀錄片謊言拍立得，導演克勞茲走訪英國BBC、德國、法國、烏克蘭等國家媒體，探討他們如何應對造假影片的挑戰，也揭露在美國，有些小眾頻道造成國家內部嚴重對立，甚至，假新聞已成為國家發動戰爭的工具，到底新聞背後的真相為何，恐怕將愈來愈難判別與解讀。



記者綜合報導