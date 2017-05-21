第12屆伊朗總統大選，在當地時間19號舉行，由於投票率創下最近4屆大選以來新高，大約百分之70，投票延後到午夜才結束。計票結果在台灣時間今天凌晨出爐，採取改革開放路線的現任總統羅哈尼，以超過百分之57的得票率，在第一輪就獲得壓倒性的勝利、連任成功。



隨著計票結果陸續累積，羅哈尼確定拿下過半票數、連任成功，支持者在街頭歡欣鼓舞。根據官方的統計數字，投票率達百分之70，創下2005年第9屆大選以來的新高紀錄。由於許多投票所都大排長龍，截止時間被迫延到當地的半夜。



==伊朗內政部長 法茲里==

羅哈尼獲得2354萬9616票

佔有效票總數的57.13%

因此當選為伊朗人民的總統



羅哈尼在競選期間，公開批評的除了保守派的對手賴希，也對立場強硬同時手握大權的革命衛隊不假辭色，他以改革開放的姿態，贏得不少年輕人和婦女的支持。



==羅哈尼支持者 哈桑札德==

伊朗人民向來提高警覺並且百戰百勝

我心裡真的超爽的 羅哈尼萬歲



羅哈尼在勝選的演說中強調，選舉結果顯示伊朗人民選擇了改革開放，以及和國際社會互動的路線。



==伊朗總統 羅哈尼==

伊朗要以和平和友誼與世界共存

但在此同時 我們不接受威脅與羞辱



事實上，羅哈尼的第一個任期內，伊朗在跟美國達成核能協議、解除制裁的同時，仍就持續發展長程飛彈，也被懷疑沒有停止核武計畫。加上美國總統川普，在伊朗大選的同時，訪問伊朗在中東的死對頭沙烏地，並簽下高達1100億美元的軍售備忘錄。未來的波斯灣局勢如何演變，備受各方關注。



記者徐家仁報導