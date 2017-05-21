















中油公司從明天凌晨零點起，調漲各式汽油價格每公升0.5元、各式柴油價格每公升調漲0.6元，調整後，92無鉛汽油每公升23.9元、95無鉛汽油每公升25.4元、98無鉛汽油每公升27.4元、超級柴油每公升21.5元。