明起中油每公升汽油漲0.5元 柴油0.6元公視 (2017-05-21 00:00)
中油公司從明天凌晨零點起，調漲各式汽油價格每公升0.5元、各式柴油價格每公升調漲0.6元，調整後，92無鉛汽油每公升23.9元、95無鉛汽油每公升25.4元、98無鉛汽油每公升27.4元、超級柴油每公升21.5元。
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