有"總統瓜"稱號 花蓮鳳林大西瓜正值產季公視 (2017-05-21 00:00)
因為總統蔡英文愛吃，所以有總統瓜號呼的花蓮鳳林大西瓜，目前大出，鳳林分局特別安排24小時，巡西瓜田，警方強調不是因為總統瓜，才需要特別保護，農民不煩惱被偷拿，比較擔心，受到氣候影響，今年的西瓜產量恐怕會減少2成。
來到蔡英文總統最愛吃的花蓮鳳林鎮中心埔西瓜田裡，農民們正加緊採收每顆都差不多30台斤的大西瓜，這幾天雖然下雨但絲毫不影響西瓜甜度，可是總統瓜產量並沒有去年多，所以農民擔心物以稀為貴西瓜會被偷。
==花蓮鳳林鎮瓜農==
今年的西瓜價格 還是維持一樣
那因為品質很好 所以擔心會被偷
==花蓮鳳林鎮中心埔蔬果運銷合作社經理 邱邦融==
今年的產量 因為時間
溫度溫差太大
所以說有銳減到兩成
但是絕對不影響到品質
為了讓瓜農安心，花蓮警方特別安排了15天的護瓜勤務，在鳳林、長橋、等西瓜產區設置了五個巡邏點，24小時不只巡視總統瓜，轄區所有西瓜田都一併勘查。
==花蓮縣警局鳳林分局分局長 楊峰明==
分局沒有區分說
總統瓜還是其他農民的瓜
所有的瓜農我們都一併
這次做納入規劃
而根據瓜農經驗，這幾年有警方的謢瓜勤務後，失竊率的確降低，但受到市場低迷銷售量並沒有以往好，無奈西瓜不耐放又無法外銷，所以最近正在研議要如何和觀光結合，讓民眾到田裡採西瓜，以增加產值。
記者 溫嘉楷 花蓮報導
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