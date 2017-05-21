















因為總統蔡英文愛吃，所以有總統瓜號呼的花蓮鳳林大西瓜，目前大出，鳳林分局特別安排24小時，巡西瓜田，警方強調不是因為總統瓜，才需要特別保護，農民不煩惱被偷拿，比較擔心，受到氣候影響，今年的西瓜產量恐怕會減少2成。來到蔡英文總統最愛吃的花蓮鳳林鎮中心埔西瓜田裡，農民們正加緊採收每顆都差不多30台斤的大西瓜，這幾天雖然下雨但絲毫不影響西瓜甜度，可是總統瓜產量並沒有去年多，所以農民擔心物以稀為貴西瓜會被偷。==花蓮鳳林鎮瓜農==今年的西瓜價格 還是維持一樣那因為品質很好 所以擔心會被偷==花蓮鳳林鎮中心埔蔬果運銷合作社經理 邱邦融==今年的產量 因為時間溫度溫差太大所以說有銳減到兩成但是絕對不影響到品質為了讓瓜農安心，花蓮警方特別安排了15天的護瓜勤務，在鳳林、長橋、等西瓜產區設置了五個巡邏點，24小時不只巡視總統瓜，轄區所有西瓜田都一併勘查。==花蓮縣警局鳳林分局分局長 楊峰明==分局沒有區分說總統瓜還是其他農民的瓜所有的瓜農我們都一併這次做納入規劃而根據瓜農經驗，這幾年有警方的謢瓜勤務後，失竊率的確降低，但受到市場低迷銷售量並沒有以往好，無奈西瓜不耐放又無法外銷，所以最近正在研議要如何和觀光結合，讓民眾到田裡採西瓜，以增加產值。記者 溫嘉楷 花蓮報導