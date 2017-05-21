















05月21日 農曆：四月廿六日世界衛生大會WHA將在明天22號開幕；衛福部長陳時中在台灣時間昨天晚間6點，抵達瑞士日內瓦；不過，我國今年未受邀，不能以觀察員身份進場開會，陳時中說此行是來交朋友，自己不會坐在旁聽席，將以場外30場雙方和多邊會議會主，目標爭取台灣明年能夠參加WHA。衛福部長陳時中一下飛機，就說來交朋友，因為世界衛生大會WHA22號開幕，台灣無法參加，陳時中率世衛行動團抵達日內瓦並召開記者會，強調除非會場內有正式席位，否則將以場外30場多邊和雙邊會議為主，討論防疫與台灣健保制度。==衛福部長 陳時中==我既然代表國家來除非有正式席位或是正式的名稱觀察員那我大概才會進去如果是用旁聽的那就不是那麼適合我們在場外進行我們自己正式的雙邊和多邊會議可能來得比較好以明年能夠正式來參加作為觀察員這樣為目標2009年起台灣以"中華台北"觀察員身份參與WHA，今年受中國大陸干預無法與會，部分技術性會議可能也去不了，陳時中難掩不滿，仍強調會努力找出路。==衛福部長 陳時中==我們願意傾我們的所有跟世界來分享可是往往在某種政治勢力之下WHO在技術會議裡面有時候會對我們做一些技術性的杯葛所以這是一個不對等不公平對於中方打壓我國際空間，陳時中說競爭比力也比氣，台灣得把氣留長，外界也關心是否有接觸中方代表的機會。==衛福部長 陳時中==不期而遇可能會有可能但是安排我相信是不可能的不期而遇我還是會不卑不亢尋求大家有沒有合作的機會對於世衛新任秘書長，陳時中說會努力接觸並送賀函，伸出台灣友誼之手，同時也在當地發送帆布提袋，上面印有世衛不應遺漏任何人的標語，署名世衛行動團，要爭取國際更多支持。記者 綜合報導