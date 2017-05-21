中油明調整油價 汽柴油分別漲5角.6角公視 (2017-05-21 00:00)
明天起油要漲價、因為本週產油國宣布將持續減少產量，以減緩目前全球原油過應過剩情況。此話一出帶動三大油市站穩每桶50美元，又以北海布侖特每桶價格來到53美元為最高。所以明天國內油價要漲價、汽油每公升調漲5角、柴油每公升調漲6角，調整後、92無鉛汽油中油和台塑每公升都是23.9元、95部份中油每公升25.4元台塑25.3元,台塑俗一角、98中油和台塑都是每公升27.4元、超級柴油中油每公升21.5元台塑21.2元,台塑俗三角。
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