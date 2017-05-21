世界衛生大會WHA將在明天22號開幕；衛福部長陳時中在台灣時間昨天晚間6點，抵達瑞士日內瓦；不過，我國今年未受邀，不能以觀察員身份進場開會，陳時中說此行是來交朋友，目標爭取台灣明年能夠參加WHA。



衛福部長陳時中一下飛機，就說來交朋友，因為世界衛生大會WHA22號開幕，台灣無法參加，陳時中率世衛行動團抵達日內瓦並召開記者會，強調除非會場內有正式席位，否則將以場外30場多邊和雙邊會議為主，討論防疫與台灣健保制度。



==衛福部長 陳時中==

我既然代表國家來

除非有正式席位

或是正式的名稱觀察員

那我大概才會進去

如果是用旁聽的

那就不是那麼適合

我們在場外進行我們自己

正式的雙邊和多邊會議

可能來得比較好

以明年能夠正式來參加

作為觀察員這樣為目標



2009年起台灣以"中華台北"觀察員身份參與WHA，今年受中國大陸干預無法與會，部分技術性會議可能也去不了，陳時中難掩不滿，仍強調會努力找出路。



==衛福部長 陳時中==

我們願意傾我們的所有

跟世界來分享

可是往往在某種政治勢力之下

WHO在技術會議裡面

有時候會對我們做一些技術性的杯葛

所以這是一個不對等不公平



對於中方打壓我國際空間，陳時中說競爭比力也比氣，台灣得把氣留長，外界也關心是否有接觸中方代表的機會。



==衛福部長 陳時中==

不期而遇可能會有可能

但是安排我相信是不可能的

不期而遇我還是會不卑不亢

尋求大家有沒有合作的機會



對於世衛新任秘書長，陳時中說會努力接觸並送賀函，伸出台灣友誼之手，同時也在當地發送帆布提袋，上面印有世衛不應遺漏任何人的標語，署名世衛行動團，要爭取國際更多支持。



記者 綜合報導