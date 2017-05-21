















東部原住民手工藝和文創商品多元，卻缺乏行銷。勞動部今年協助阿美族石山部落，在台東糖廠文創園區，開設原住民部落第一家實體商店，協助在地就業。以「石山部落」名稱做為原住民品牌商店，現在起正式在台糖台東廠的文創園區啟用。店內陳列各種用月桃葉編織的商品和生化科技化妝品。編織商品還附有工藝家的介紹，提供消費者參考，生產透明化。石山部落是東海岸阿美族的部落，9年前就推廣讓族人從事編織稻草繩、月桃葉等手工藝品，但這樣的產業一直停留在部落裡，去年加入勞動部「培力計畫」，提供品牌建立和行銷通路輔導，這個月終於能走出部落到外面開店，而且部落做的日式稻草「御守」，已經接到日本的訂單。==勞動部台東就業中心主任 吳玉敏==在地的婦女或是村民們能夠藉由這樣的產業的發展創造更多的在地就業機會勞動部提供石山部落開店就業人力有8名，部落工藝家的產品可以拿到實體店面銷售，石山部落預計2年後不必依賴政府的補助，從生產到行銷完全靠自己。==石山部落社區發展協會理事長 宋博芳==跟其他部落有在合作生產的基地未來就是我們生產人手不足的話有其他部落給我們來做支持跟供應勞動部台東就業中心說，石山部落實體店面開店成功，只是「培力計畫」中的一個項目，這個實體店面未來也會提供其他需要發展產業的部落，協助行銷他們的手工藝品。記者 章明哲 台東報導