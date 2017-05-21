首家原民品牌實體商店 "石山部落"正式啟用公視 (2017-05-21 00:00)
東部原住民手工藝和文創商品多元，卻缺乏行銷。勞動部今年協助阿美族石山部落，在台東糖廠文創園區，開設原住民部落第一家實體商店，協助在地就業。
以「石山部落」名稱做為原住民品牌商店，現在起正式在台糖台東廠的文創園區啟用。店內陳列各種用月桃葉編織的商品和生化科技化妝品。編織商品還附有工藝家的介紹，提供消費者參考，生產透明化。
石山部落是東海岸阿美族的部落，9年前就推廣讓族人從事編織稻草繩、月桃葉等手工藝品，但這樣的產業一直停留在部落裡，去年加入勞動部「培力計畫」，提供品牌建立和行銷通路輔導，這個月終於能走出部落到外面開店，而且部落做的日式稻草「御守」，已經接到日本的訂單。
==勞動部台東就業中心主任 吳玉敏==
在地的婦女或是村民們
能夠藉由這樣的產業的發展
創造更多的在地就業機會
勞動部提供石山部落開店就業人力有8名，部落工藝家的產品可以拿到實體店面銷售，石山部落預計2年後不必依賴政府的補助，從生產到行銷完全靠自己。
==石山部落社區發展協會理事長 宋博芳==
跟其他部落有在合作生產的基地
未來就是我們生產人手不足的話
有其他部落給我們來做支持跟供應
勞動部台東就業中心說，石山部落實體店面開店成功，只是「培力計畫」中的一個項目，這個實體店面未來也會提供其他需要發展產業的部落，協助行銷他們的手工藝品。
記者 章明哲 台東報導
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