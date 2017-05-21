















持續追查過期海鮮！台中市衛生局因為先前過期肉品的處理流程遭民眾質疑，這次第一時間就會同檢警稽查，封存宏碩海產公司過期海鮮近1.3萬公斤，也比對出這些產品，還流向苗栗、桃園、南投等3縣市，初步未發現在市面上流通，目前下游業者也沒發現問題產品。==台中市衛生局長 呂宗學==下游業者要主動通報逾期意思是說把這個查逾期的責任要明白的說是他的責任那我們也教他怎麼查有些只有出廠日我們請上游的要給他一個到期日他一定要查到以後他一定要主動通報我們衛生局也要退回給那個上游我們也會到上游去查你到底退了多少跟你這邊通報做比對台中市衛生局表示，因為出貨單並不會載明有效期限，加上下游業者若刻意隱匿照賣，要稽查確實有困難。將以食安法第七條要求下游業者，負起通報責任，不應該全推託不知情，如果查獲未主動通報，衛生局將開罰。