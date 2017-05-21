續追過期海鮮流向桃苗南投 未查獲逾期公視 (2017-05-21 00:00)
持續追查過期海鮮！台中市衛生局因為先前過期肉品的處理流程遭民眾質疑，這次第一時間就會同檢警稽查，封存宏碩海產公司過期海鮮近1.3萬公斤，也比對出這些產品，還流向苗栗、桃園、南投等3縣市，初步未發現在市面上流通，目前下游業者也沒發現問題產品。
==台中市衛生局長 呂宗學==
下游業者要主動通報逾期
意思是說把這個查逾期的責任
要明白的說是他的責任
那我們也教他怎麼查
有些只有出廠日
我們請上游的要給他一個到期日
他一定要查到以後
他一定要主動通報我們衛生局
也要退回給那個上游
我們也會到上游去查
你到底退了多少
跟你這邊通報做比對
台中市衛生局表示，因為出貨單並不會載明有效期限，加上下游業者若刻意隱匿照賣，要稽查確實有困難。將以食安法第七條要求下游業者，負起通報責任，不應該全推託不知情，如果查獲未主動通報，衛生局將開罰。
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