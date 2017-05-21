大陸休漁期 中漁船闖我海域越界捕撈公視 (2017-05-21 00:00)
今天凌晨，台南七股外海出現一艘可疑漁船，海巡人員登船後發現，是中國籍漁船越界捕魚，最近正好是大陸休漁期，這艘船疑似滯留海上，闖入我國海域非法捕魚。
周日清晨四點多，台南七股外海8.9海浬處，出現一艘漁船，巡防艇靠近時，發現對方正在作業，而船上也有100多公斤蝦子。
==海巡署台南海巡隊副隊長 楊均賢==
大陸那邊休漁期那邊
可能有嚴禁作業
基於台灣這邊的漁業的資源豐富
船員將漁獲倒回海上後，海巡隊將漁船及船上的人帶回台南安平港依法留置調查。初步清查，這艘船是中國籍，碰上最近中國大陸海洋伏季休漁期，港口漁船禁止進出，這艘漁船疑似滯留海上，越界進入我國海域捕魚。
==海巡署台南海巡隊副隊長 楊均賢==
這個裁罰的標準
大概是可以裁罰60萬到120萬元
然後我們還要再依法來
跟它加重裁處
每年5月到8月是中國休漁期，當地港口進出有管制，也有許多海域禁止捕魚，連帶使得大陸漁船伺機越界，海巡隊將加強查緝。至於這艘越界的漁船，本來最高罰120萬元，也因4年曾越界捕魚，屬於累犯，將被加重裁罰，最高可能面臨180萬元罰鍰。
記者 王柔婷 陳顯坤 台南報導
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