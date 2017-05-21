















今天凌晨，台南七股外海出現一艘可疑漁船，海巡人員登船後發現，是中國籍漁船越界捕魚，最近正好是大陸休漁期，這艘船疑似滯留海上，闖入我國海域非法捕魚。周日清晨四點多，台南七股外海8.9海浬處，出現一艘漁船，巡防艇靠近時，發現對方正在作業，而船上也有100多公斤蝦子。==海巡署台南海巡隊副隊長 楊均賢==大陸那邊休漁期那邊可能有嚴禁作業基於台灣這邊的漁業的資源豐富船員將漁獲倒回海上後，海巡隊將漁船及船上的人帶回台南安平港依法留置調查。初步清查，這艘船是中國籍，碰上最近中國大陸海洋伏季休漁期，港口漁船禁止進出，這艘漁船疑似滯留海上，越界進入我國海域捕魚。==海巡署台南海巡隊副隊長 楊均賢==這個裁罰的標準大概是可以裁罰60萬到120萬元然後我們還要再依法來跟它加重裁處每年5月到8月是中國休漁期，當地港口進出有管制，也有許多海域禁止捕魚，連帶使得大陸漁船伺機越界，海巡隊將加強查緝。至於這艘越界的漁船，本來最高罰120萬元，也因4年曾越界捕魚，屬於累犯，將被加重裁罰，最高可能面臨180萬元罰鍰。記者 王柔婷 陳顯坤 台南報導