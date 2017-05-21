北半球逐漸進入炎熱的夏季。日本這兩天各地都有30度以上高溫，美國加州南部，靠近墨西哥邊界山區，也因高溫乾燥出現森林野火，目前為止延燒面積，相當於16個大安森林公園。



熊熊烈火吞噬了大片草原和森林。這裡是美國加州靠近墨西哥邊界的山區。到當地時間這個週末為止，火場延燒的面積已經超過400多公頃，相當於16個台北市的大安森林公園。



當局除了下令封鎖火場附近的道路，並撤離附近的露營區以策安全，也動員5架固定翼飛機和3架直升機，加入救火的行列。當地媒體的報導指出，火勢開始延燒時，風速雖然不大，但氣溫已經高達攝氏33度，相對濕度也只有百分之10，天乾物燥，讓火勢迅速蔓延。但詳細的起火原因，還有待警消單位調查。



日本雖然沒有森林野火，但氣溫偏高也讓民眾口渴難耐。



==東京市民==

喝水喔...1天要喝大約2公升



==東京市民==

好熱喔....



根據日本氣象廳的資料，20和21號兩天，從沖繩、九州甚至是北海道，紛紛出現攝氏30度以上的高溫。



==NHK午間新聞主播 望月啟太==

氣象廳呼籲民眾，注意攝取水分、適度休息，並小心不要中暑。



氣象廳指出，由於高氣壓籠罩全日本，因此各地普遍出現高溫。其中20號的最高溫出現在九州大分縣，高溫超過33度。至於21號的最高溫，出現在東北的福島縣，有35度，已經符合所謂猛暑日的標準。至於外國遊客最常去的東京，氣溫也接近30度。



記者 徐家仁 報導





