義大利已成了難民偷渡首選之一，根據統計，今年5.5萬的難民，超過八成都在地中海乘船通往義大利，難民人數也比往年增加三成。義大利和利比亞海岸警衛隊這兩天就驚險救出五千位利比亞難民，也有不少人溺斃。



多位救難人員伸出援手，試圖將漂浮在海面中的利比亞難民，拉上救生艇，驚險過程，不禁讓人捏把冷汗



千鈞一髮，被成功救援的難民，忍不住哭了出來



義大利和利比亞海岸警衛隊，短短兩天，就從地中海，救出約五千位搭船橫渡的難民。忍受飢餓的他們，控訴利比亞政權，近乎瘋狂的逮捕人民、掠奪人民錢財，甚至不把他們，當人對待。



==利比亞難民==

他們不把我們當作人對待

他們視我們為生畜



==利比亞難民==

真的 利比亞已陷入瘋狂

警察和搶匪擾亂我們的生活

奪走我們的錢財

那些人也兩到三天

都沒得吃 沒得喝



聯合國估計，今年逃往歐洲的5.5萬難民中，有百分之八十三都是前往義大利，比去年同期增加三成以上，義大利成為難民逃難的重要目的地之一。這回的逃難潮，雖然救出五千多人，但還是有人溺斃。根據國際移民組織指出，橫渡地中海過程中，每39名生還的移民，就有1人死亡；今年目前為止，至少已經有1,244位難民，在偷渡過程中喪生，沒能如願獲得救援。



記者 黃怡菁 陳信隆 綜合報導



