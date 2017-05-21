歌手周興哲（圖）21日下午舉辦讚聲演唱會，開唱前提前慶祝下個月22歲生日。過去半年在海外巡迴演唱，他把21歲最後的巡演保留給台灣；生日願望許下繼續創作感動人心的音樂。中央社實習記者陳渝涵攝 106年5月21日