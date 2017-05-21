（中央社記者鄭景雯、陳渝涵台北21日電）歌手周興哲今天開唱，今年金曲獎沒入圍，他坦言當下失望；提早為22歲慶生，工作忙的他苦笑說想脫離單身，近期演出戲劇愛上演戲，回家還會對著鏡子練習流淚。



周興哲今天下午舉辦讚聲演唱會，開唱前提前慶祝下個月22歲生日。過去半年在海外巡迴演唱，他把21歲最後的巡演保留給台灣；生日願望許下繼續創作感動人心的音樂，「希望不開心的人聽我的歌能放鬆，覺得世界美好」。至於戀情何時有著落？他靦腆說「會想脫離單身」，但礙於工作忙沒空。



成為第28屆金曲獎遺珠，周興哲坦誠必然失望，但不會想太多，會正面看待、繼續努力寫歌，笑說想儘快唱進小巨蛋，也期待年底前能發新專輯。



演唱快歌「Let It Go」，他開心在台上跳躍，炒熱現場，還笑說「觀眾好像不夠嗨哦」，唱畢問候粉絲「台北的小星星你們好嗎？」。中場透過影片道出周興哲自幼海外學習，回台後闖蕩歌壇，又隻身在亞洲巡迴的創作之路。配合他彈琴演唱「This Is Love」，溫暖聲線讓台下聽得陶醉。



他與粉絲談心，因太緊張，結巴問「那今天都還可以嗎？」逗笑全場。周興哲剛拍完首部參演戲劇，挑戰跳河、哭戲，讓他有所突破，「唱歌很多時候是悶在心裡，演戲用肢體表現把心情往外放」，自認個性內縮，演戲展現不一樣的他，盼唱歌也能越來越放得開。1060521