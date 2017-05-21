（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡21日專電）南非專業獵人波塔陪同客戶前往鄰國辛巴威野生動物園狩獵時，不幸誤入有著幼象隨行的象群，慘遭象群圍攻，踐踏致死。警方已著手調查這起不幸的意外事件。



意外事件發生於19日傍晚5時30分左右，事發地點是北方葛威伊（Gwayi）祝你好運農場（Good Luck Farm）內。這座農場緊鄰馳名國際、全國最大野生動物保護區的萬基國家公園（ Hwange National Park）。



辛巴威「周日新聞報」（The Sunday News）今天引述辛巴威國家公園管理處（Zimparks）發言人恩亞夏（Simukai Nyasha）報導。



他說：「不知為何原因，波塔（Thiunus Botha）與客戶團隊竟然不知不覺走進象群裡面，象群中還有幼象。」



恩亞夏表示，波塔的狩獵事前經過申請並獲得核准，狩獵活動為16至27日，一切合法。



當事件於社交媒體公布後，家屬接獲來自四面八方的慰問。許多人盛讚波塔是名「出色的獵人和世界級的追蹤獵物者」。



遊客在萬基國家公園遭動物攻擊身亡已經不是頭一回。



去年，辛巴威一名遊客柯慈（Stephen Coetzee）與兩名好友結伴同行，途經象群身旁時，試圖想靠近牠們拍下巨象身影，不幸遭到一頭母象攻擊而身亡。



2015年，一名專業攝影師斯威爾斯（Quinn Swales）在萬基國家公園攝影時，遭到一頭獅子攻擊不幸身亡。



萬基國家公園附近居民經常抱怨園內野生動物進入村落，破壞莊稼和偷食家禽家畜，但卻束手無策。1060521