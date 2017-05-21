（中央社首爾21日綜合外電報導）根據脫北者、官員及網路安全專家，北韓主要間諜機構設有1個名為180小組的特別單位，可能已發動部分北韓最大膽且成功的網路攻擊。



網路安全研究人員表示，他們已找出可連結北韓與全球WannaCry勒索病毒攻擊的技術性證據，這次網路攻擊本月感染150國逾30萬台電腦。但平壤當局稱這項指控「荒謬可笑」。



這項對北韓指控的關鍵是北韓與駭客組織「Lazarus」的關係，這關聯到去年孟加拉中央銀行遭網路洗劫8100萬美元的事件，以及2014年針對索尼影業（Sony）的網路攻擊。



美國政府將索尼遭駭事件歸咎於北韓，部分美國官員曾表示，檢方正為孟加拉銀行竊案立案調查平壤，但目前尚未提出確切證據，也未提出刑事告訴。北韓也否認支持對索尼與銀行的網路攻擊。



曾在北韓擔任電腦科學教授的金興光（Kim Heung-kwang）2004年逃到南韓，但仍有北韓的消息來源，他說，平壤以籌措現金為目的的網路攻擊，可能是由180小組安排。180小組是北韓主要海外情報機構，偵察總局（Reconnaissance General Bureau）的附屬單位。



金興光告訴路透社：「180小組致力於從破綻駭入金融機構，並從銀行帳戶提取金錢。」金興光先前曾表示，他以前的一些學生加入北韓的網路軍隊，戰略網路司令部。



他也說：「這些駭客會到海外尋找網路服務比北韓好的地方，如此也不會留下線索。」他表示他們作為掩護的身分可能會是貿易公司、北韓企業海外分公司的雇員，或是在中國大陸或東南亞當地聯合企業員工。



設於華府的戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的北韓專家路易斯（James Lewis）表示，平壤先是利用駭客做為間諜活動的工具，再對南韓與美國目標進行政治騷擾。



他說：「他們在索尼事件後轉變，利用駭客支持犯罪活動，為北韓政權帶來強勢貨幣。」



路易斯說：「截至目前，這跟毒品、仿冒品及走私同樣有效，甚至更好。」



專研北韓領導階層的專家麥登（Michael Madden）表示，180小組是北韓偵察總局的數個網路戰菁英團體之一。



麥登告訴路透社：「他們從高中吸收人員，讓他們在某些菁英訓練機構接受高級訓練。」



他說：「他們在自己的任務及工作上有某種程度的自主權。」並表示他們可能在中國大陸或東歐的旅館內進行任務。（譯者：中央社廖禹揚）1060521