（中央社華盛頓21日綜合外電報導）紐約時報今天報導，中國自2010至2012年殺害或囚禁18到20名美國中央情報局（CIA）線民，重挫美國在中國大陸的間諜活動，美方懷疑有內鬼，並牽扯上中國滲透台灣的情報機構。



紐約時報（NYT）報導，現任和前任美國官員形容，這項大規模情報疏漏是數十年來最嚴重事件之一，此項疏漏的源頭一直未查出。對於是否有間諜潛伏在中情局內部出賣消息來源，抑或是否中國駭入CIA秘密通訊系統，調查人員依然意見分歧。



報導引述部分前情報官員的話說，懷疑有內奸有其理由，因為據稱當時中國間諜曾藉由滲透台灣的情報機構，破壞美國國家安全局（NSA）在台灣的偵蒐情報活動。此外，中情局也發現有中國特工滲透局內召募人力的管道。



參與報導的紐約時報記者阿普佐（Matt Apuzzo）告訴英國廣播公司（BBC）：「最令人不安的事情是，我們到現在還不知道發生了什麼事。」



根據BBC中文網，他又說：「多年來，中國與美國均深陷於這場諜報戰，一切都在幕後進行。採訪這新聞時，我們發現中國特務有能力滲透國家安全局在台灣的一處據點。雙方互有攻防。」



報導說，中方從2010年底至2012年殺害提供消息給CIA的至少12人，摧毀一個耗費多年建立的網絡。



3名官員告訴紐時，其中1人在中國政府大樓前遭槍殺，目的是要向其他人傳達訊息，替華盛頓當局效力會有什麼下場。



4名前官員告訴紐時，中方的活動於2010年開始浮現，當時美國中情局一直獲得來自中國官僚深層消息人士提供的高品質資訊，其中包括來自不滿北京政府貪腐的中國人。



報導說，那些資訊於當年年底前開始枯竭，消息人士於2011年初開始消失。



由於更多消息人士遭殺害，美國聯邦調查局（FBI）和CIA開始聯手調查此疏漏，調查在北京展開的所有任務行動以及美國大使館內每一位員工。



調查最終聚焦於曾任職監控中國部門的前CIA特工，但未掌握到得以逮捕他的足夠證據。



部分調查人員相信，中方駭入CIA的秘密通訊系統。



報導稱，但其他調查人員認為，此疏漏是草率間諜作業所致，包括使用相同路線前往接頭地點或在中方已安裝竊聽裝置的餐廳會晤線民等。至2013年，美國情報單位認定，中方查出美國間諜身分的能力已受到抑制，而CIA一直致力重建在當地的間諜網絡。1060521