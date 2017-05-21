林心如登時尚封面 自爆「又硬又軟」女強人不服輸哲學NOWnews今日新聞 (2017-05-21 21:00)
女星林心如本月登上時尚雜誌《MilkX》的封面人物，林心如身穿一身白色迪奧服裝與寶格麗珠寶，展現出女星奢華氣勢，而伴隨近期全球女星對於女性主義議題的響應，林心如說自己能兼顧生活與工作的女強人秘訣，就在於自己在剛強與柔軟間有一套哲學。她受訪表示、「我覺得自己的內在真的是還蠻強大的。的確我的外表或許讓人感覺是弱不禁風的女子，但其實我骨子裡有一副不服輸的硬骨頭。只要在我手上的事我都想要做到最完美的狀態。」
但她也否認自己是個瘋狂女權主義分子，她說：「其實我也不是強硬的女權主義者，但我認為女性還是要有自己的獨立性格、獨立的工作、獨立的經濟，不需要時時都依附著別人。只有先把自己保護好、把自己壯大了，才不會害怕很多不必要害怕的事。並不是鼓勵女性當一個女強人，還是可以保留女性獨有柔軟的一面，仍然擁有溫柔的時刻，但是如果各方面都先獨立了、強大了，就不會再害怕作任何的決定。」
當初那個擁有水汪汪大眼、惹人憐惜的紫薇格格，如今已是能夠肩負著多重角色重擔的女強人林心如，雖然一派輕鬆，但不管是銳利眼神，以及說出來的字字句句，都平靜且沉穩，這一路走來，林心如練就了堅毅的心，也回歸了屬於女人的寧靜。
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