▲英國凱特王妃與妹妹琵琶的婚紗都出自名家之手。（圖／美聯社、Getty Images）

英國凱特王妃（Kate Middleton）的妹妹琵琶（Pippa Middleton）20日風光出嫁，這對姊妹花一個嫁入皇室，成為萬民愛戴、尊貴的王妃，一個走進豪門，正要開啟她的貴婦人生。現在就讓我們從不同角度來回顧2011年凱特的婚禮，與相隔六年、剛剛落幕的琵琶婚禮，兩者有哪些似曾相識以及印象深刻的畫面，讓我們來個超級比一比。

一、婚紗禮服：兩人婚紗都出自名家之手，凱特王妃由Alexander McQueen創意總監莎拉波頓（Sarah Burton）設計，高雅大方，長袖蕾絲設計搭配小開口的深V領口、曳地裙擺長達3公尺，十分優雅。琵琶則相中倫敦知名婚紗設計師Suzanne Neville的作品，該品牌深受皇室與政商名媛喜愛，最經典的是純白婚紗與魚擺，可以充分展現琵琶完美身材，配上古典蕾絲更能襯托她的氣質。

▲威、凱堪稱一對璧人，不論顏值與內在都十分速配；而琵琶與馬修也是郎才女貌。（圖／Getty Images）

二、速配指數：威廉王子娶了平民女子凱特，讓這樁皇室婚姻更添佳話 ，兩人郎才女貌，不論在顏值或內在都十分匹配，婚後生下喬治小王子與夏綠蒂小公主，婚姻幸福美滿。而在20日完婚的琵琶與馬修，兩人同樣登對，琵琶畢業於蘇格蘭愛丁堡大學，寫過兩本書；曾是職業賽車手的馬修，目前是操作對沖基金的金融企業家。

▲凱特王妃與妹妹琵琶都覓得理想歸宿，成為全球女性豔羨的對象。（圖／Getty Images）

三、甜蜜指數：凱特與威廉是蘇格蘭聖安德魯大學同窗，兩人從2002年開始談戀愛，歷經8年多才修成正果，中間還曾兩度分手。但是多年的感情促使兩人最終復合，於2010年11月訂婚，並於次年結婚；婚禮上的深情一吻，不知感動了多少人。琵琶與馬修曾在2012年短暫交往4個月，後因故分手。直到去年1月，琵琶和前男友分手，又與馬修復合。馬修去年7月向琵琶求婚，終於認定彼此是攜手終生的伴侶。

▲凱特王妃在妹妹琵琶的婚禮上，為她整理白紗裙擺；而琵琶也曾擔任凱特婚禮的伴娘。（圖／Getty Image）

四、姊妹情深：琵琶當年在凱特與威廉王子的婚禮上擔任伴娘，一襲剪裁合身的禮服，盡顯她完美身形，也讓她一夕暴紅，被媒體稱為「全世界最有價值的單身女郎」。凱特與琵琶感情深厚，20日在琵琶的婚禮上，亦可見穿著淺蜜桃色洋裝的凱特，彎身為妹妹整理白紗裙擺，場面十分溫馨。

▲凱特與琵琶在對方的婚禮上，都擔當了率領花童入場的任務。（圖／Getty Images）

五、婚禮任務：凱特的皇室婚與琵琶的豪門婚，都十分盛大隆重，花童的數量也十分驚人。凱特出動了二男、四女共六位花童，琵琶更不遑多讓，花童有四男、四女，更勝姊姊一籌。凱特、琵琶都在對方的婚禮上，擔任管理這群可愛又好動小花童的「艱鉅」任務。

▲琵琶婚禮上的花童，因有喬治兄妹而受到更多矚目。（圖／Getty Images）

六、花童陣容：琵琶的婚禮佔了天時地利人和，不但花童人數勝過凱特，更因為有喬治小王子、夏綠蒂小公主的加入，讓萌樣指數瞬間破表。三歲的喬治還因在婚禮上調皮搗蛋，遭到母親凱特的斥責制止；兩歲的夏綠蒂，面對媒體露出宇宙無敵的可愛笑容，兄妹倆的一舉一動都收服了全球無數粉絲。

▲凱特與琵琶的父親邁可．密道頓先後嫁女，對象非富即貴，讓他臉上有光。（圖／Getty Images）

七、父親的驕傲：凱特與琵琶的父親邁可．密道頓（Michael Middleton）是一位事業成功的商人，因經營郵購公司而成為百萬富翁。他的兩個女兒，一個飛上枝頭嫁入皇室、成為貴族；一個走進豪門，躋身上流社會，與擁有億萬身家的老公展開亮麗人生。邁可兩度嫁女，驕傲喜悅之情，全都寫在他的臉上。

▲凱特王妃與妹妹因身分不同，舉行婚禮的教堂也大不相同。（圖／Getty Images）

八、婚禮教堂：凱特舉行婚禮的地點選在西敏寺大教堂（Westminster Abbey），這座位於倫敦市中心、哥德式建築的教堂，從1066年起即是英王舉行加冕儀式的地方，後來也成為皇室婚禮的地點。琵琶的婚禮則在老家附近的聖馬可教堂（St Mark's Church）舉行，這裡也是許多皇室成員聖誕彌撒的地方。聖馬可教堂建於12世紀，哥德式彩繪玻璃與木質座椅，呈現出精緻、莊嚴的質感，加上位於私人莊園內，隱密性極佳。兩個教堂規格與氣氛大不相同，各具特色。

▲婚禮結束後，新人依照慣例搭車離去。（圖／Getty Images）

九、婚禮結束：不論是威廉與凱特，或是馬修與琵琶，兩對新人都在婚禮結束後自行駕車離去；不同的是，威、凱還要接受萬民夾道的歡呼儀式，琵琶與馬修則開心揮手離去，開始享受寧靜的兩人世界。