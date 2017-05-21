嘉義市共和路、南門街附近今（21）日下午4點多發生火警，火勢迅速蔓延，警消獲報後，出動17車到場布水線灌救，所幸無人傷亡。該次火災共造成12間民宅遭到火勢延燒，其中包括知名人氣早餐店「阿忠燒餅」。

據《蘋果日報》了解，火災現場多為木造矮房，因建材為易燃物質，火勢迅速延燒，陣陣黑煙竄出，警消到場時，矮房已陷入火海，消防隊員立刻布水線灌救，火勢延燒1小時後撲滅，總計12戶矮房遭火舌波及，包括知名早餐店「阿忠燒餅」。

「阿忠燒餅」曾被「食尚玩家」節目所介紹，這間店以燒餅和鹹豆漿聞名，由於早餐店只營業半天，火災發生時已打烊，無人在現場。

附近鄰居表示，「阿忠燒餅」被燒很可惜，它的燒餅好吃又便宜，希望能夠重新開張。