嘉義市大火 知名早餐「阿忠燒餅」燒光光NOWnews今日新聞 (2017-05-21 20:50)
嘉義市共和路、南門街附近今（21）日下午4點多發生火警，火勢迅速蔓延，警消獲報後，出動17車到場布水線灌救，所幸無人傷亡。該次火災共造成12間民宅遭到火勢延燒，其中包括知名人氣早餐店「阿忠燒餅」。
據《蘋果日報》了解，火災現場多為木造矮房，因建材為易燃物質，火勢迅速延燒，陣陣黑煙竄出，警消到場時，矮房已陷入火海，消防隊員立刻布水線灌救，火勢延燒1小時後撲滅，總計12戶矮房遭火舌波及，包括知名早餐店「阿忠燒餅」。
「阿忠燒餅」曾被「食尚玩家」節目所介紹，這間店以燒餅和鹹豆漿聞名，由於早餐店只營業半天，火災發生時已打烊，無人在現場。
附近鄰居表示，「阿忠燒餅」被燒很可惜，它的燒餅好吃又便宜，希望能夠重新開張。
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