推茶禪茶藝活動 展眷村文化風華NOWnews今日新聞 (2017-05-21 20:51)
縣府旅遊局今日邀請澎湖縣茶禪文化學會，於馬公莒光文創園區舉辦「一茶一世代 一室一芬芳 享茶盛宴」活動，縣長陳光復、議長劉陳昭玲與馬公市長葉竹林都參與，對於在老舊眷村推出茶禪茶藝等活動，讓老舊的眷村，處處飄著茶香，吸引大批民眾和遊客駐足，讓老舊的眷村文創園區再現另種文化風華，值得加強推廣。
享茶盛宴有來自中華方圓茶文化協會理事長蘇文忠、李以德等10餘泡茶高手，在文創園區一室一茶，其中蘇文忠還特別以煮的方式，煮出「酸柑茶」，還搭配合古樂表演，讓在場的民眾品茗到口齒留香，回味再三。
這項活動一連舉行3天，介紹澎湖特有的風茹茶，台灣、中國唐、宋、民初等各朝代以及日本煎茶道的茶禪文化與歷代茶藝發展、泡茶技術、以及體驗從古至今不同的飲茶與茶道。
享茶盛宴將一直進行至23日，每日分早、午、晚3場茶席饗宴活動，歡迎民眾踴躍前往品味觀賞。
馬公莒光眷村文化園區，在縣府旅遊處整修完成開放，內部除了老舊的眷舍外，還有已故歌手張雨生故事館和潘安邦紀念館等，國定古蹟金龜頭砲台也緊臨在周邊，是一處寧靜悠閒遊憩的好景點。
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上一則：以住代護 黃埔新村彷彿世界村
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