以住代護 黃埔新村彷彿世界村中央社 (2017-05-21 20:51)
（中央社記者陳朝福高雄21日電）高雄保留老舊眷村推出「以住代護」，黃埔新村已受理4梯次申請，文化局審查通過越南籍博士留學生范鴻仁一家3口將遷入，總計已有8個外國人，將有不同的文化呈現和融合。
目前就讀中山大學機電系博士班、越南籍范鴻仁說，從朋友處得知黃埔新村眷舍釋出的消息，夫妻投件申請，看屋之後發現這棟老眷舍就像「阿公家一樣」，讓他們懷念起阿公。
范太太阮氏垂莊說，他們目前在外租屋無法決定裝潢風格，以住代護提供一個自己動手裝修的機會，他們想讓眷村內流露出家鄉東南亞風情，同時希望小孩在台灣也能了解越南文化。
范氏夫妻打算在眷舍內推動越南語言教學、呈現越南文物和文化，還大方地表示他們燒了一手好菜絕對可以用越南料理與鄰居交流。
黃埔新村4梯次執行已住代護已媒合45戶，透過以住代護入住者，除了有黃埔新村的第三代，還有8個外國人，來自越南、新加坡、英國、巴基斯坦、中國的住戶，眷村彷彿成了一個小型世界村。
文化局今年推出升級版「以住代護•全民修屋」計畫，將改採民眾自行修繕方式，提供建業新村以每坪新台幣1萬5000元、黃埔新村以每坪2萬元補助，每戶最多補助上限90萬元，再額外補助每戶10萬元購置空調設備，進住時間延長為5年。有興趣申請入把握5月底投件機會。1060521
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